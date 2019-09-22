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22 вересня • оновлено в 10:30
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"Вина окупантів": ситуація з водою в анексованому Криму погіршилася

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Ситуація з водою в Криму за 5 років анексії значно погіршилася виключно з вини окупаційної влади.

Якщо раніше у кожного четвертого мешканця півострова не було доступу до якісної питної води, то зараз вже – у кожного третього. Такі дані повідомив в ефірі ObozTV колишній перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі.

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"Раніше у мешканців чотирьох районів Криму не було доступу до якісної питної води. А зараз, наприкінці минулого тижня, керівник водного господарства Криму заявив, що до цих чотирьох додалися ще два райони – Сімферопольський і Білогірський", – розповів Куркчі.

Він зазначив, що в цих районах велика чисельність і щільність населення.

"Тобто, якщо раніше кожен четвертий мешканець Криму не мав доступу до якісної питної води, то сьогодні вже у кожного третього немає цього доступу", – підрахував екс-чиновник.

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При цьому Куркчі наголосив, що власних водних запасів Криму більш ніж достатньо, щоб забезпечити населення півострова якісною питною водою.

"Але за 5 років анексії, хоча багато коштів було виділено на вирішення цієї проблеми, окупаційна влада не спромоглися цього зробити", – констатував він.

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Куркчі звернув увагу, що відповідно до Женевських конвенцій забезпечення якості життя на захоплених територіях – це "особиста відповідальність окупанта".

Тому, на його думку, владі України в жодному разі не варто відновлювати поставки води через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з островом.

"Якщо вони (нове керівництво України. – Ред.) погодяться – це буде серйозна помилка", – попередив фахівець.

Також він нагадав, що Крим без Північно-Кримського каналу "жив і процвітав багато століть".

"Тому казати про те, що Україна щось винна країні-окупанту... Це буде дуже велика помилка", – резюмував Куркчі.

Проблема з водою в Криму може вирішитися після деокупації півострова

Проблема з водою в Криму може вирішитися після деокупації півострова

YouTube / Радіо Свобода (скріншот відео)

OBOZREVATEL нагадує:

  • Україна припинила поставки дніпровської води на півострів через Північно-Кримський канал після анексії Криму Росією в 2014 році.

  • У серпні 2019 року так звана "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про постачання води з Дніпра. "Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", – пояснили окупанти.

  • Журналіст Віталій Портников висловив думку, що проблема з нестачею води в Криму, яку не поспішає вирішувати окупаційна влада, може призвести до масової посухи і загибелі всього сільського господарства.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Новини ObozTV Анексія Криму Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Юсуф Куркчі
Місце
Україна
Теги
Крим без води Кримський канал Новини Криму
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70rus xxx
70rus xxx
Вина" оккупантов". Так это Путин перекрыл?И другое,правительство Крыма и "оккупанты" без воды не сидят, поверьте.Страдают ваши родственники,знакомые,и те-же,так любимые вами татары.Ну,Джамилев с Чубаровым тоже жажду не испытывают.Вот такой расклад.
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