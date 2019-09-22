"Вина окупантів": ситуація з водою в анексованому Криму погіршилася

Ситуація з водою в Криму за 5 років анексії значно погіршилася виключно з вини окупаційної влади.
Якщо раніше у кожного четвертого мешканця півострова не було доступу до якісної питної води, то зараз вже – у кожного третього. Такі дані повідомив в ефірі ObozTV колишній перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі.
"Раніше у мешканців чотирьох районів Криму не було доступу до якісної питної води. А зараз, наприкінці минулого тижня, керівник водного господарства Криму заявив, що до цих чотирьох додалися ще два райони – Сімферопольський і Білогірський", – розповів Куркчі.
Він зазначив, що в цих районах велика чисельність і щільність населення.
"Тобто, якщо раніше кожен четвертий мешканець Криму не мав доступу до якісної питної води, то сьогодні вже у кожного третього немає цього доступу", – підрахував екс-чиновник.
При цьому Куркчі наголосив, що власних водних запасів Криму більш ніж достатньо, щоб забезпечити населення півострова якісною питною водою.
"Але за 5 років анексії, хоча багато коштів було виділено на вирішення цієї проблеми, окупаційна влада не спромоглися цього зробити", – констатував він.
Куркчі звернув увагу, що відповідно до Женевських конвенцій забезпечення якості життя на захоплених територіях – це "особиста відповідальність окупанта".
Тому, на його думку, владі України в жодному разі не варто відновлювати поставки води через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з островом.
"Якщо вони (нове керівництво України. – Ред.) погодяться – це буде серйозна помилка", – попередив фахівець.
Також він нагадав, що Крим без Північно-Кримського каналу "жив і процвітав багато століть".
"Тому казати про те, що Україна щось винна країні-окупанту... Це буде дуже велика помилка", – резюмував Куркчі.
Проблема з водою в Криму може вирішитися після деокупації півострова
YouTube / Радіо Свобода (скріншот відео)
OBOZREVATEL нагадує:
Україна припинила поставки дніпровської води на півострів через Північно-Кримський канал після анексії Криму Росією в 2014 році.
У серпні 2019 року так звана "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про постачання води з Дніпра. "Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", – пояснили окупанти.
Журналіст Віталій Портников висловив думку, що проблема з нестачею води в Криму, яку не поспішає вирішувати окупаційна влада, може призвести до масової посухи і загибелі всього сільського господарства.
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