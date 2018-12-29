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Постраждає Лукашенко. Чим загрожує новий удар Росії по Україні

6.1тЧитати матеріал російською

Росія ввела нові санкції проти України, причому "під удар" потрапив імпорт промислових, сільськогосподарських товарів і навіть засоби особистої гігієни. У Кремлі впевнені, що обмеження зроблять Україну поступливішою і змусять скасувати аналогічні заборони для російських товарів.

Чи обґрунтовані побоювання і чи постраждають українці — з'ясовував OBOZREVATEL.

У чому суть?

У своєму Twitter прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що санкції будуть введені через аналогічні дії України.

"Росія вводить заборону на імпорт низки українських товарів. Це захід у відповідь на санкційні обмеження з боку України. Підписав постанову", йдеться у повідомленні.

"Підписаною постановою вводиться заборона на ввезення в Росію товарів, країною походження яких є Україна, або тих, що переміщуються через територію України, за затвердженим списком. Основний обсяг товарів, щодо яких запроваджено заборону, відноситься до категорії промислових. До списку також включені сільськогосподарська продукція, сировина і продовольство", йдеться у повідомленні.

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"Уряд Росії може ухвалити рішення про скасування введених спеціальних економічних заходів, якщо Україна скасує обмежувальні заходи, введені раніше стосовно конкретних російських товарів", додали у відомстві.

Постраждає Лукашенко. Чим загрожує новий удар Росії по Україні

Зазначимо, в середині грудня Кабінет міністрів України продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів з Росії і ввізного мита стосовно інших російських товарів.

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Чи постраждає Україна?

Економічний ефект від санкцій буде незначним — рівень експорту з Росією впаде приблизно на 10%. За даними ж Державної служби статистики, за 9 місяців 2018 року Україна відправила до Росії товарів на 2,7 мільярдів доларів.

"У цьому списку є багато товарів, які ми вже не можемо постачати, частину Росія принципово не купує... Так, це може зменшити експорт, але всього на 10%, бо і так він впав. Це не трагедія, падіння ж буде не на 50%", — пояснив OBOZREVATEL економіст Олександр Охріменко.

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Експерт переконаний — у наступному році лідером з імпорту українських товарів стане Польща. З Росією ж торгувати будемо все менше. При цьому в результаті санкцій постраждає Білорусь.

Постраждає Лукашенко. Чим загрожує новий удар Росії по Україні

Річ в тім, що практика транзиту товарів через Україну до Білорусі, а потім до Росії, набула популярності з 2014 року. Влада північного сусіда швидко зрозуміли вигоду від такого транзиту і почали активно заробляти на посередництві. А оскільки після введення санкцій Росія не прийматиме товари, вироблені в Україні — транзит частково накриється.

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Можливо, формулювання нових обмежень є черговим шантажем Кремля президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зазначимо, останнім часом між двома країнами складні відносини. У Росії вже заговорили про "союзну державу", прямо натякаючи на можливість входження "братнього народу" до складу РФ.

Міжнародник Василь Лаптійчук зі свого боку вважає, санкції можуть бути інструментом тиску на український бізнес перед майбутніми президентськими виборами. Мета — збільшити підтримку проросійських кандидатів.

"Вони шукають виробників санкційних продуктів. Намагаються тиснути на них персонально, мовляв перед виборами підтримуйте та інвестуйте в наших кандидатів, а там уже подивимося", — сказав Лаптійчук.

Що конкретно заборонили?

До списку санкцій внесено десятки товарів. Їх можна поділити на кілька груп.

Перша — сільгосппродукти

Хліб, тістечка, печиво та інші хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби, що містять або не містять какао, вафельні пластини, овочі, фрукти, горіхи, джеми, желе фруктове, мармелад, соки, пиво, вино, лікеро-горілчана продукція.

Постраждає Лукашенко. Чим загрожує новий удар Росії по Україні

Друга — промислові товари і обладнання

Вапняк, доломіт та інші вапнякові камені, галька, гравій, щебінь, різного роду плити з деревини, турбіни парові та газові, завантажувальні пристрої, двигуни, генератори, дробильні апарати, дроти, трансформатори.

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Третє — інше

Трактори, причепи, обладнання для цукрової промисловості, обладнання для збору молока. Під санкції потрапили навіть жіночі гігієнічні прокладки і тампони, дитячі пелюшки і підгузки та аналогічні вироби з будь-якого матеріалу.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Російсько-український конфлікт
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
ПаРаша думала,что пробудиться,но нет))) только громко пёрнула в вентилятор. Экспорт в скрепный настолько упал и стал призером,что не смеяться просто невозможно. Украина от этого потеряет столько же,сколько Порох потерял СОБСТВЕННЫХ денег за годы войны (это всё окупится,благодаря подписанными контрактами с другими странами только за последний квартал))). Снова медвежёнок и х#йло попытались показать хорошую мину при плохой игре и попонтоваться перед своими рабами))) И-Д-И-О-Т-Ы и те,кто в паРаше не способен к элементарному декадному экономическому анализу. Мне не жаль эту резервацию и её клоунов.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Rudenko Konstantin, До хуя вы наподписывали дебилы,квоты через месяц поставок кончаются,ты даун своим побратимам это рассказывай и бабушке,вы щеневмерлики выживаете за счет масла подсолнечного,зерна ,и сляпов металлических,все остальное лирика,долбоеб рагульский,на меде в гейропку РФ решил заменить,даун конченный.
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Круглов Александр
Круглов Александр
никакая Польша как член ЕС никаких украинских товаров на свой рынок не пропустит - Еврокомиссия четко следит за этим. Да и самой Польше после запрета её яблок в РФ нужно своих крестьян поддерживать, а не бандеровских. Потому для Украины остается только один рынок сбыта - Африка.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"В Кремле уверены, что ограничения сделают Украину более cговорчивой и заставят отменить аналогичные запреты для российских товаров." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В Кремле уверены? А кто из Кремля поделился таким мнением с Обозом?Вероятно, лично Путин
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