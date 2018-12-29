Постраждає Лукашенко. Чим загрожує новий удар Росії по Україні

Росія ввела нові санкції проти України, причому "під удар" потрапив імпорт промислових, сільськогосподарських товарів і навіть засоби особистої гігієни. У Кремлі впевнені, що обмеження зроблять Україну поступливішою і змусять скасувати аналогічні заборони для російських товарів.

Чи обґрунтовані побоювання і чи постраждають українці — з'ясовував OBOZREVATEL.

У чому суть?

У своєму Twitter прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що санкції будуть введені через аналогічні дії України.

"Росія вводить заборону на імпорт низки українських товарів. Це — захід у відповідь на санкційні обмеження з боку України. Підписав постанову", — йдеться у повідомленні.

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 29 декабря 2018 г.

"Підписаною постановою вводиться заборона на ввезення в Росію товарів, країною походження яких є Україна, або тих, що переміщуються через територію України, за затвердженим списком. Основний обсяг товарів, щодо яких запроваджено заборону, відноситься до категорії промислових. До списку також включені сільськогосподарська продукція, сировина і продовольство", — йдеться у повідомленні.

"Уряд Росії може ухвалити рішення про скасування введених спеціальних економічних заходів, якщо Україна скасує обмежувальні заходи, введені раніше стосовно конкретних російських товарів", — додали у відомстві.

Зазначимо, в середині грудня Кабінет міністрів України продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів з Росії і ввізного мита стосовно інших російських товарів.

Чи постраждає Україна?

Економічний ефект від санкцій буде незначним — рівень експорту з Росією впаде приблизно на 10%. За даними ж Державної служби статистики, за 9 місяців 2018 року Україна відправила до Росії товарів на 2,7 мільярдів доларів.

"У цьому списку є багато товарів, які ми вже не можемо постачати, частину Росія принципово не купує... Так, це може зменшити експорт, але всього на 10%, бо і так він впав. Це не трагедія, падіння ж буде не на 50%", — пояснив OBOZREVATEL економіст Олександр Охріменко.

Експерт переконаний — у наступному році лідером з імпорту українських товарів стане Польща. З Росією ж торгувати будемо все менше. При цьому в результаті санкцій постраждає Білорусь.

Річ в тім, що практика транзиту товарів через Україну до Білорусі, а потім до Росії, набула популярності з 2014 року. Влада північного сусіда швидко зрозуміли вигоду від такого транзиту і почали активно заробляти на посередництві. А оскільки після введення санкцій Росія не прийматиме товари, вироблені в Україні — транзит частково накриється.

Можливо, формулювання нових обмежень є черговим шантажем Кремля президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зазначимо, останнім часом між двома країнами складні відносини. У Росії вже заговорили про "союзну державу", прямо натякаючи на можливість входження "братнього народу" до складу РФ.

Міжнародник Василь Лаптійчук зі свого боку вважає, санкції можуть бути інструментом тиску на український бізнес перед майбутніми президентськими виборами. Мета — збільшити підтримку проросійських кандидатів.

"Вони шукають виробників санкційних продуктів. Намагаються тиснути на них персонально, мовляв перед виборами підтримуйте та інвестуйте в наших кандидатів, а там уже подивимося", — сказав Лаптійчук.

Що конкретно заборонили?

До списку санкцій внесено десятки товарів. Їх можна поділити на кілька груп.

Перша — сільгосппродукти

Хліб, тістечка, печиво та інші хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби, що містять або не містять какао, вафельні пластини, овочі, фрукти, горіхи, джеми, желе фруктове, мармелад, соки, пиво, вино, лікеро-горілчана продукція.

Друга — промислові товари і обладнання

Вапняк, доломіт та інші вапнякові камені, галька, гравій, щебінь, різного роду плити з деревини, турбіни парові та газові, завантажувальні пристрої, двигуни, генератори, дробильні апарати, дроти, трансформатори.

Третє — інше

Трактори, причепи, обладнання для цукрової промисловості, обладнання для збору молока. Під санкції потрапили навіть жіночі гігієнічні прокладки і тампони, дитячі пелюшки і підгузки та аналогічні вироби з будь-якого матеріалу.