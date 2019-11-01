"Україна кинули": Портников пояснив, чому Європа підтримала газопровід Путіна

Журналіст Віталій Портников заявив, що гучні заяви президента США Дональда Трампа про можливість санкційного впливу на компанії, які беруть участь у прокладці труб "Північного потоку-2", так і залишилися струсом повітря.

"Важко дорікати в цьому президента США, який навряд чи хоче серйозно ризикувати американсько-німецькими відносинами, і без того не дуже простими", – пише він у блозі "Грани.ру".

"Німецькі політики і бізнесмени продовжують відстоювати необхідність будівництва "Північного потоку-2". І їх теж можна зрозуміти – вони більше не хочуть, щоб поставки газу до Німеччини залежали від складних відносин між Росією і Україною", – додав Портников.

Однак, за його словами, не можна зрозуміти тільки те, що всі свої проблеми західні лідери хочуть вирішити за український рахунок.

"Навіть зараз представники Єврокомісії пропонують Росії та Україні погодитися з обсягами транзиту по українській території в розмірах, які знаходяться на межі рентабельності газотранспортної системи. Але ж "Північний потік-2" ще навіть не добудований. Коли альтернатива буде остаточно забезпечена, Україна ризикує опинитися кинутою своїми підприємливими союзниками напризволяще", – резюмував Портников.

Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і з кожним місяцем дорожчає. Головною причиною була відмова в дозволі на будівництво з боку Данії.

Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвали.

Однак у середу, 30 жовтня, Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни.

Магістраль пройде на південний схід від острова Борнхольм, заявили представники Датського енергетичного агентства.

Україна ризикує опинитися кинутою своїми підприємливими союзниками напризволяще

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів — 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.

Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".

Проєкт зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема, регулювання цього газопроводу.

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