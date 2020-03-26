Porsche Cayenne та 13 банківських рахунків: Венедіктова показала декларацію

Генпрокурор Ірина Венедіктова задекларувала Porsche Cayenne, земельні ділянки, 13 банківських рахунків і будинок площею майже 400 кв.м.

Про це свідчать дані з електронної декларації за 2019 рік, розміщеної на сайті НАЗК.

Згідно з інформацією в декларації, у січні 2014 році Венедіктова купила автомобіль Porsche Cayenne. Зараз вартість даного автомобіля становить приблизно 2,5 мільйона гривень. Вона також вказала 312 737 грн зарплати, яку отримала за основним місцем роботи, а також 186 156 грн зарплати, отриманої під час роботи на посаді народного депутата.

Крім того, в декларації вона вказала майже 80 000 гривень та більше 5000 євро на банківських рахунках, а також 50 000 гривень і 20 000 доларів США - готівкою. Відзначимо, що згідно з декларацією, родина Венедіктової відкрила 13 рахунків в українських банках: у ПриватБанку, Украсіббанку, і Райффайзен Банку "Аваль".

Також Венедіктова залишається професором кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, а також є радником у ТОВ "Перегрин Кепітал Груп".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня президент України Володимир Зеленський терміново прибув до Верховної Ради. Виступаючи з трибуни парламенту, він дав добро на призначення Ірини Венедіктової генеральним прокурором.

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