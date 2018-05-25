Порошенко розповів про різке зростання золотовалютних резервів України

Золотовалютні резерви Національного банку України в 2018 році перевищили 18 млрд доларів.

"Тоді як на певний момент у 2015 році вони всохли майже до 5,5 млрд доларів", - заявив президент Петро Порошенко в ході засідання Національної інвестиційної ради.

Глава держави зазначив, що в результаті за цей час золотовалютні резерви Національного банку зросли майже в три з половиною рази.

Новини Порошенко розповів про успіхи економіки України

Порошенко також акцентував увагу на ролі Міжнародного валютного фонду в поповненні золотовалютних резервів України.

"Нам повірили, і сьогодні найважчий період також був пройдений. І за ці роки золотовалютні резерви зросли майже в три з половиною рази. Це відповідь - де кошти МВФ. Кошти МВФ сьогодні дбайливо зберігаються в золотовалютних резервах країни", - резюмував президент.

Нагадаємо, що міжнародні резерви складаються з резервів в конвертованих іноземних валютах, резервної позиції в МВФ, спеціальних прав запозичення, монетарного золота, готівки в іноземній валюті або коштів на рахунках за кордоном, цінних паперів, випущених нерезидентами, і будь-яких інших резервних активів за умови забезпечення їх надійності та ліквідності, в розпорядженні Національного банку України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мінфіні розповіли про долю нової програми з МВФ .