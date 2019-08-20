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Полторак розпорядився роздати українським військовим грошові премії

1.8т Читати матеріал російською

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних Сил з нагоди 28 річниці Незалежності України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Військовослужбовці, зокрема й строкової служби, і курсанти отримають по 1000 гривень, військовослужбовці, які у 2019 році залучалися до виконання завдань у складі підрозділів Об'єднаних сил, і ті, котрі зараз захищають територіальну цілісність держави на сході – по 2000 гривень", – сказано в повідомленні.

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Полторак підписав наказ

Полторак підписав наказ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент України Володимир Зеленський відмовився від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

  • У Києві 24 серпня замість традиційного параду відбудеться Хода гідності. Хрещатиком пройдуть представники різних військ ЗСУ, ветерани АТО зможуть приєднатися до своїх бригад. Разом із ними участь візьмуть медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери.

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Тема
День Незалежності
Особа
Степан Полторак
Місце
Україна
Теги
Генеральний штаб ЗСУ ООС
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Питон Каа
Питон Каа
"Тыща в день" - запиши...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Безногим по мячу, без руким по штанге, без мозмозглым по по одной свинячей голове...что бы мозги ложкой ковыряли!
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