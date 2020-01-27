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27 січня • оновлено в 12:13
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Польща підвищила мінімалку: як вплине на зарплати заробітчан

2.3т
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Міністерство праці Польщі підвищило мінімальну зарплату до 2 600 злотих або 16 500 гривень.

Таким чином, польські мінімальні зарплати за рік зросли на 15,6%. Про це повідомляє UBR.

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Перш за все підвищення окладів на собі відчують такі професії:

  • зварювальники;

  • монтажники металоконструкцій;

  • електрики;

  • кваліфіковані будівельники;

  • водії-далекобійники.

У 2018 році в середньому вони отримували 1 000 євро, а вже до кінця 2019 року їхня середня зарплата досягла 1500-2000 євро.

Міністерство праці Польщі підвищило мінімальну зарплату до 2 600 злотих або 16 500 гривень

Міністерство праці Польщі підвищило мінімальну зарплату до 2 600 злотих або 16 500 гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що населення чотирьох східноєвропейських країн ЄС (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини) зменшиться на 4% до 2040 року.

  • В абсолютних цифрах це означає, що вони разом втратять 2,6 млн громадян, а їхнє загальне населення скоротиться до 61,2 млн осіб.

  • Водночас зменшення працездатного населення у віці від 15 до 64 років буде ще різкішим. Очікується, що загалом східноєвропейські країни втратять 12% такого населення або 5 млн осіб.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Трудова міграція з України
Місце
Польща
Тег
мінімальна зарплата
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Экспорт paгулей возрастет
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
как низко пала страна которую волнует повышение зарплат в другом государстве.
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