Польща підвищила мінімалку: як вплине на зарплати заробітчан

Міністерство праці Польщі підвищило мінімальну зарплату до 2 600 злотих або 16 500 гривень.

Таким чином, польські мінімальні зарплати за рік зросли на 15,6%. Про це повідомляє UBR.

Перш за все підвищення окладів на собі відчують такі професії:

зварювальники;

монтажники металоконструкцій;

електрики;

кваліфіковані будівельники;

водії-далекобійники.

У 2018 році в середньому вони отримували 1 000 євро, а вже до кінця 2019 року їхня середня зарплата досягла 1500-2000 євро.

Міністерство праці Польщі підвищило мінімальну зарплату до 2 600 злотих або 16 500 гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що населення чотирьох східноєвропейських країн ЄС (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини) зменшиться на 4% до 2040 року.

В абсолютних цифрах це означає, що вони разом втратять 2,6 млн громадян, а їхнє загальне населення скоротиться до 61,2 млн осіб.

Водночас зменшення працездатного населення у віці від 15 до 64 років буде ще різкішим. Очікується, що загалом східноєвропейські країни втратять 12% такого населення або 5 млн осіб.

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