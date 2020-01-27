Польща підвищила мінімалку: як вплине на зарплати заробітчан

Міністерство праці Польщі підвищило мінімальну зарплату до 2 600 злотих або 16 500 гривень.
Таким чином, польські мінімальні зарплати за рік зросли на 15,6%. Про це повідомляє UBR.
Перш за все підвищення окладів на собі відчують такі професії:
зварювальники;
монтажники металоконструкцій;
електрики;
кваліфіковані будівельники;
водії-далекобійники.
У 2018 році в середньому вони отримували 1 000 євро, а вже до кінця 2019 року їхня середня зарплата досягла 1500-2000 євро.
Міністерство праці Польщі підвищило мінімальну зарплату до 2 600 злотих або 16 500 гривень
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що населення чотирьох східноєвропейських країн ЄС (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини) зменшиться на 4% до 2040 року.
В абсолютних цифрах це означає, що вони разом втратять 2,6 млн громадян, а їхнє загальне населення скоротиться до 61,2 млн осіб.
Водночас зменшення працездатного населення у віці від 15 до 64 років буде ще різкішим. Очікується, що загалом східноєвропейські країни втратять 12% такого населення або 5 млн осіб.
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