Головна Новини
9 грудня • оновлено в 16:24
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Польща домовилася із Україною про масштабний видобуток газу на Львівщині

3.2т
Читати матеріал російською

Польська компанія PGNiG SA і група "Енергетичні ресурси України" підписали угоду про розвідку йвидобуток природного газу у Львівській області.

"Ми послідовно реалізуємо стратегію розвитку діяльності на зарубіжних ринках. Підписана сьогодні угода дозволить нам вести розвідку й видобуток природного газу в дуже перспективному районі. Я переконаний, що співпраця з ЕРУ сприятиме зростанню обох компаній", – повідомив глава правління PGNiG Петро Возняк, йдеться на сайті польської компанії.

Водночас керівний партнер ЕРУ Дейл Перрі зазначив, що розглядає відповідну угоду як першу першу з багатьох можливостей, які український енергетичний сектор може запропонувати найближчими роками.

Новини
Енергонезалежність під загрозою? Україна провалила план зі збільшення видобутку газу

Компанії мають намір пробурити розвідувальну свердловину довжиною до 2500 метрів і провести геофізичні дослідження для визначення місця розташування наступних свердловин.

Старт робіт заплановано відразу ж після отримання необхідних дозволів.

PGNiG – найбільша нафтогазова компанія Польщі, що займається розробкою газових і нафтових родовищ, видобутком, зберіганням і транспортуванням енергоносіїв, а також будівництвом і розвитком нафтогазової транспортної мережі, експортом і імпортом газу.

"Енергетичні ресурси України" – група компаній з іноземними інвестиціями, що спеціалізується на реалізації проектів в українській енергетиці. Вона є одним з найбільших приватних імпортерів природного газу.

PGNiG SA і ЕРУ підписали угоду про розвідку і видобуток природного газу

PGNiG SA і ЕРУ підписали угоду про розвідку і видобуток природного газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Видобування газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Видобування газу
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
4
Смішно
14
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги