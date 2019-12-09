Польща домовилася із Україною про масштабний видобуток газу на Львівщині

Польська компанія PGNiG SA і група "Енергетичні ресурси України" підписали угоду про розвідку йвидобуток природного газу у Львівській області.

"Ми послідовно реалізуємо стратегію розвитку діяльності на зарубіжних ринках. Підписана сьогодні угода дозволить нам вести розвідку й видобуток природного газу в дуже перспективному районі. Я переконаний, що співпраця з ЕРУ сприятиме зростанню обох компаній", – повідомив глава правління PGNiG Петро Возняк, йдеться на сайті польської компанії.

Водночас керівний партнер ЕРУ Дейл Перрі зазначив, що розглядає відповідну угоду як першу першу з багатьох можливостей, які український енергетичний сектор може запропонувати найближчими роками.

Компанії мають намір пробурити розвідувальну свердловину довжиною до 2500 метрів і провести геофізичні дослідження для визначення місця розташування наступних свердловин.

Старт робіт заплановано відразу ж після отримання необхідних дозволів.

PGNiG – найбільша нафтогазова компанія Польщі, що займається розробкою газових і нафтових родовищ, видобутком, зберіганням і транспортуванням енергоносіїв, а також будівництвом і розвитком нафтогазової транспортної мережі, експортом і імпортом газу.

"Енергетичні ресурси України" – група компаній з іноземними інвестиціями, що спеціалізується на реалізації проектів в українській енергетиці. Вона є одним з найбільших приватних імпортерів природного газу.

PGNiG SA і ЕРУ підписали угоду про розвідку і видобуток природного газу

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