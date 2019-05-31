"Поки території не повернуть!" Зеленський ясно дав зрозуміти Росії наслідки агресії

Президент України Володимир Зеленський сподівається на продовження санкцій проти Росії до повернення всіх окупованих українських територій.

Таку заяву він зробив на зустрічі з міністрами закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом і Польщі Яцеком Чапутовічем у Києві, повідомляється на офіційному сайті глави держави в п'ятницю, 31 травня.

"Спасибі за підтримку санкційної політики проти Росії і сподіваюся на її продовження — поки українські території не будуть повернені повністю", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Глава держави подякував Польщі та Швеції за підтримку України в захисті суверенітету і територіальної цілісності, а також у питанні звільнення українських полонених. Президент зазначив, що боротьба з корупцією, бідністю і економічною стагнацією — це другий фронт для України.

Зі свого боку керівники зовнішньополітичних відомств Польщі та Швеції підтвердили послідовну підтримку зусиль України щодо захисту територіальної цілісності, повернення всіх українських полонених, незаконно захоплених РФ, а також у питаннях інтеграції України в ЄС.

У контексті відзначення 10-ї річниці Східного партнерства ЄС у цьому році Зеленський сказав, що для України критично важливо зберегти позитивні досягнення останніх років і прискорити виконання Угоди про асоціацію та інші системні зміни. Він також запевнив європейських партнерів, що Україна продовжить рух до поглиблення інтеграції з ЄС і НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня Зеленський під час зустрічі із сенатором США Робертом Портманом відзначив активну позицію Сенату США у введенні санкцій проти Росії і надання Україні військової допомоги, а також необхідність подальшого тиску на Росію для забезпечення виконання Мінських домовленостей.

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