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"Поки території не повернуть!" Зеленський ясно дав зрозуміти Росії наслідки агресії

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Президент України Володимир Зеленський сподівається на продовження санкцій проти Росії до повернення всіх окупованих українських територій.

Таку заяву він зробив на зустрічі з міністрами закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом і Польщі Яцеком Чапутовічем у Києві, повідомляється на офіційному сайті глави держави в п'ятницю, 31 травня.

"Спасибі за підтримку санкційної політики проти Росії і сподіваюся на її продовження — поки українські території не будуть повернені повністю", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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Глава держави подякував Польщі та Швеції за підтримку України в захисті суверенітету і територіальної цілісності, а також у питанні звільнення українських полонених. Президент зазначив, що боротьба з корупцією, бідністю і економічною стагнацією — це другий фронт для України.

Зі свого боку керівники зовнішньополітичних відомств Польщі та Швеції підтвердили послідовну підтримку зусиль України щодо захисту територіальної цілісності, повернення всіх українських полонених, незаконно захоплених РФ, а також у питаннях інтеграції України в ЄС.

У контексті відзначення 10-ї річниці Східного партнерства ЄС у цьому році Зеленський сказав, що для України критично важливо зберегти позитивні досягнення останніх років і прискорити виконання Угоди про асоціацію та інші системні зміни. Він також запевнив європейських партнерів, що Україна продовжить рух до поглиблення інтеграції з ЄС і НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня Зеленський під час зустрічі із сенатором США Робертом Портманом відзначив активну позицію Сенату США у введенні санкцій проти Росії і надання Україні військової допомоги, а також необхідність подальшого тиску на Росію для забезпечення виконання Мінських домовленостей.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
санкцииРосіяУкраїна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Повторюсь...обозреватель массово удаляет...демократия..Итак...А зачем Путину встреча с этим идиотом...который заранее ставит какие то свои условия??
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Юг Руси
Юг Руси
Нуу .... Значит война до последнего хохла
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Если будет ещё и делать так как говорит, то на России желчью все изойдут, им успешная Украина - это как серпом по...
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