Поїздка Зеленського в Давос коштувала Україні мільйони гривень: опубліковано ексклюзивний документ

Президент Володимир Зеленський витратив на переліт у Давос, де відбувався Всесвітній економічний форум, понад 2,5 млн гривень.

Відповідні кошти Державне управління справами президента перерахувало державіапідприємству "Україна". Про це свідчать дані, які є у розпорядженні OBOZREVATEL .

Зокрема, в суму 2,5 млн гривень входить переліт Зеленського до швейцарського міста Давос і подальше повернення до Києва.

Президент витратив на переліт у швейцарський Давос понад 2,5 млн гривень

Президент витратив на переліт у швейцарський Давос понад 2,5 млн гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 і 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту відвідали Всесвітній економічний форум у Давосі.

Серед учасників форуму з України зареєстрований також міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Крім того, в Давос поїхали українські бізнесмени Віктор Пінчук і Вадим Новинський, а також голова ДТЕК Максим Тимченко.

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