Головна Новини
28 січня • оновлено в 14:04
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Поїздка Зеленського в Давос коштувала Україні мільйони гривень: опубліковано ексклюзивний документ

4.7т
Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський витратив на переліт у Давос, де відбувався Всесвітній економічний форум, понад 2,5 млн гривень.

Відповідні кошти Державне управління справами президента перерахувало державіапідприємству "Україна". Про це свідчать дані, які є у розпорядженні OBOZREVATEL .

Зокрема, в суму 2,5 млн гривень входить переліт Зеленського до швейцарського міста Давос і подальше повернення до Києва.

Новини
Літак від Януковича й по 5 млн за поїздку: як і скільки Зеленський витратив на перельоти
Президент витратив на переліт у швейцарський Давос понад 2,5 млн гривень

Президент витратив на переліт у швейцарський Давос понад 2,5 млн гривень

Президент витратив на переліт у швейцарський Давос понад 2,5 млн гривень

Президент витратив на переліт у швейцарський Давос понад 2,5 млн гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 22 і 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту відвідали Всесвітній економічний форум у Давосі.

  • Серед учасників форуму з України зареєстрований також міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Крім того, в Давос поїхали українські бізнесмени Віктор Пінчук і Вадим Новинський, а також голова ДТЕК Максим Тимченко.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Економічний форум в Давосі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Економічний форум в Давосі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
45
13
Смішно
2
Цікаво
22
Сумно
19
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
На гастроли в Давос, со своим пианино летал?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гоша Злой
Гоша Злой
клуб путешественников за гос счет) толку - ноль!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги