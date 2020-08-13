Погрози США викликали страх у німецьких партнерів "Північного потоку-2"

Санкційні погрози США керівникам німецького порту Мукран змусили німецьких партнерів "Газпрому" засумніватися в завершенні російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляється в сюжеті німецького телеканалу ZDF, передає "ИноТВ". Відзначається, що порт, який потрапив під погрози Вашингтона, грає найважливішу роль в будівництві газопроводу в обхід України.

"Те, що відбувається, викликало занепокоєння у компанії Uniper, що займається в Німеччині поставками електроенергії. Вона бере участь у фінансуванні будівництва газопроводу і не виключає, що проєкт може зірватися", – зазначає телеканал.

У порту Мукран на узбережжі острова Рюген зберігаються тисячі труб для будівництва газопроводу "Північний потік-2". Звідси відпливали трубоукладальні судна, поки перші санкції США не зупинили їх у грудні 2019 року. "Через трубопровід Німеччина потрапляє в дуже велику залежність від Росії", – так Вашингтон обґрунтовує свою вимогу зупинити будівництво.

Відзначається, що три сенатора США безпосередньо звернулися до керівників порту, написавши їм листа. У ньому вони погрожують жорсткими санкціями їм самим, іншим працівникам порту, а також усім акціонерам. Маленьке прибережне місто Засніц – головний акціонер порту. Бургомістр Франк Крахт вважає ці нападки необгрунтованими.

"Справа в тому, що ми тут на острові Рюген звісно ж живемо не тільки за рахунок готелів та гастрономії. Ми постійно створюємо нові робочі місця, щоб люди, які тут знаходяться, могли жити, працювати і заробляти гроші", – заявив Крахт.

Постачальник електричної енергії Uniper бере участь у фінансуванні трубопроводу. Компанія не виключає, що проєкт "Північний проект – 2" може зірватися.

Таким чином, зазначає телеканал, через санкційні загрози США і занепокоєння партнерів проєкту, керівництво Nord Stream AG опинилося під тиском.

Директор Nord Stream AG Маттіас Варніг заявив, що компанії доведеться протистояти цим викликам. Після екстрених переговорів у державній канцелярії міста Шверін він більше нічого не захотів говорити. Федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія також має 10% частку у порту.

При цьому прем'єр-міністр Мекленбурга-Передньої Померанії Мануела Швезіг висловився з приводу погроз США ще більш жорстко.

"Очевидно, що у погроз на адресу порту Мукран немає жодних правових підстав. Тому ми встаємо на захист нашого порту Мукран. У США просто немає жодних прав втручатися в ці справи", – заявив він.

Телеканал підкреслив, що тижнями російське трубоукладальне судно стоїть на якорі в порту Мукран. Воно повинно завершити будівництво останніх 150 кілометрів трубопроводу через Балтійське море.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня сенатори США пригрозили оператору німецького порту Мукран "фінансовим руйнуванням" в разі продовження робіт над "Північним потоком-2".

США і низка європейських держав виступають проти спорудження російського газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи по будівництву "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Санкції США вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи з допомогою власних суден, серед яких трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

24 липня Сенат Конгресу США схвалив свою версію проєкту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".