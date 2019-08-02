"Погрози не діють": "Укрзалізниці" заблокували всі тендери на купівлю палива

Голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що всі тендери на купівлю дизельного палива, які оголосив залізничний оператор, були заблоковані скаргами окремих гравців ринку.

"На сьогодні "Укрзалізниці" заблокували всі тендери на закупівлю дизельного палива. Наскільки я розумію, окремі гравці ринку знову хочуть спробувати диктувати нам умови і змусити брати позики", – написав Кравцов в Facebook.

"Одразу скажу: на це не підемо. І маніпуляції та погрози на нас не діють", – підкреслив голова УЗ.

За його словами, "у такій екстраординарній і критичній ситуації" УЗ йде на виняткову і термінову закупівлю партії пального за переговорною процедурою.

"Два роки тому ми вже мали подібний досвід. До процедури залучаємо СБУ і НАБУ в якості спостерігачів. І для розуміння ситуації: дві перехресні скарги компанія отримала в ніч перед аукціонами. Останню – о 23:53", – резюмував Кравцов.

УЗ піде на виняткову і термінову закупівлю партії пального по переговорної процедурі 5 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, чистий прибуток "Укрзалізниці" за 2018 рік склав 203,85 млн гривень до вирахування зобов'язань з виплат працівникам (704,78 млн гривень на кінець року).

Актуарний (математичний) збиток за підсумками 2018 року склав 500,92 млн гривень.

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