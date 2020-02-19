"Відключити бандерлогів": Казанський озвучив показовий нюанс із газом у Росії

Український блогер Денис Казанський висміяв відключення газу в російському місті Тара Омської області.

"Той незграбний момент, коли 5 років погрожували відключити газ "бандерлогам", а потім заплатили Україні мільярди за транзит і відключили газ жителям Омської області", – іронізує Казанський.

На ситуацію у російському місті відреагували і користувачі мережі.

"Газу немає, але ви тримайтеся", – пише Svitlana Ukrainka

"З цього випливає що в Омській області живуть бандерлоги", – резюмував Марк Абрамович.

Той незграбний момент, коли 5 років погрожували відключити газ "бандерлогам", а потім заплатили Україні мільярди за транзит і відключили газ жителям Омської області. pic.twitter.com/mHbcXh8sWc - Денис Казанський (@den_kazansky) February 17, 2020

Український блогер Денис Казанський висміяв відключення газу в російському місті Тара Омської області

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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