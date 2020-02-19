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19 лютого • оновлено в 04:48
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"Відключити бандерлогів": Казанський озвучив показовий нюанс із газом у Росії

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Український блогер Денис Казанський висміяв відключення газу в російському місті Тара Омської області.

"Той незграбний момент, коли 5 років погрожували відключити газ "бандерлогам", а потім заплатили Україні мільярди за транзит і відключили газ жителям Омської області", – іронізує Казанський.

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На ситуацію у російському місті відреагували і користувачі мережі.

"Газу немає, але ви тримайтеся", – пише Svitlana Ukrainka

"З цього випливає що в Омській області живуть бандерлоги", – резюмував Марк Абрамович.

Український блогер Денис Казанський висміяв відключення газу в російському місті Тара Омської області

Український блогер Денис Казанський висміяв відключення газу в російському місті Тара Омської області

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Денис Казанський
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
2014- Скоро граждане РФ будут с завистью смотреть на Украину . 2015- Украина через 20 лет будет жить как при Януковиче. 2019 - Украине нужно 50 лет чтобы догнать Польшу. 2020 -Украине нужно $100 миллиардов и 50 лет чтобы догнать Белоруссию.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Сабакошвили, вообще, обещал что скоро Украина будет посылать в Россию гуманитарную помощь. Кто то уже года 3-4 ворует мою гуманитарку.
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