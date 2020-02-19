"Відключити бандерлогів": Казанський озвучив показовий нюанс із газом у Росії

Український блогер Денис Казанський висміяв відключення газу в російському місті Тара Омської області.
"Той незграбний момент, коли 5 років погрожували відключити газ "бандерлогам", а потім заплатили Україні мільярди за транзит і відключили газ жителям Омської області", – іронізує Казанський.
На ситуацію у російському місті відреагували і користувачі мережі.
"Газу немає, але ви тримайтеся", – пише Svitlana Ukrainka
"З цього випливає що в Омській області живуть бандерлоги", – резюмував Марк Абрамович.
Той незграбний момент, коли 5 років погрожували відключити газ "бандерлогам", а потім заплатили Україні мільярди за транзит і відключили газ жителям Омської області. pic.twitter.com/mHbcXh8sWc- Денис Казанський (@den_kazansky) February 17, 2020
Український блогер Денис Казанський висміяв відключення газу в російському місті Тара Омської області
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 грудня представники України й Росії почали процес підписання документів, пов'язаних із транзитом газу.
Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд рішенням Стокгольмського арбітражного суду.
Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з "Газпромом" на суму $7,4 млрд.
30 грудня російський "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольного комітету.
Також 30 грудня Україна й Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко наголосив, що перший раз у історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".
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