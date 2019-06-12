"Погана тема для жартів": у Зеленського виправдалися за фразу про зниження тарифів

Представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус, який заявив, що глава держави жартував про зниження тарифів, вибачився за свої слова.

На своїй сторінці у Facebook він назвав їх "невдалою фразою". За його словами, позначилася нестача політичного досвіду, зокрема у спілкуванні із журналістами.

"Звісно, тарифи це болюча тема, тому погана тема для жартів або необачних коментарів. Насправді президент Зеленський вже двічі скликав нараду щодо можливості зниження тарифів для населення. Але це має відбуватися, не викликаючи девальвації, додаткової інфляції або економічної кризи. Робота над цим триває. Для деяких змін потрібен працездатний парламент і нові закони", — написав Герус.

Андрій Герус

Також Герус написав, що зниження тарифів буде "комплексним планом", що складається з безлічі аспектів:

Зниження тарифів там, де це можна зробити без негативних побічних ефектів. Демонополізація енергетичних ринків. Сподіваюся і Антимонопольний комітет таки повноцінно запрацює. Збільшення видобутку газу і залучення для цього іноземних інвесторів. Відмова від імпортного газу дозволить знизити ціну газу на 20%-30%. Перегляд правил надання субсидій, оскільки є розуміння, що деякі категорії населення позбавлені субсидій несправедливо. Щоб мати в бюджеті гроші на субсидії, деяких олігархів доведеться позбавити податкових пільг і преференцій. Енергоефективність, термомодернізація житлового фонду. Менше споживання — менша платіжка. Зростання доходів населення зменшуватиме гостроту тарифного питання для домогосподарств.

"Крім того, важливим є стримування зростання тарифів, і така робота є як публічною, так і в тіні. Зокрема нещодавно з'явилася інформація, що регулятор розглядав можливість підняти для населення тарифи з 1 липня на газ на 10%-15%, і на електроенергію на 150%. Наша думка була, що таке не можна робити, не маючи довіри і розуміння суспільства. Перед цим треба продемонструвати українцям тверді та справедливі дії регуляторів щодо енергетичних монополій, а також показати, що за розкрадання тарифних коштів приходить відповідальність. Наскільки я розумію, наша думка була врахована", — зазначив Герус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Герус заявив, що Зеленський безпосередньо не обіцяв зниження тарифів для українців.

"Зеленський безпосередньо не обіцяв зниження тарифів, хоча він розуміє, що це є проблемою. Якщо послухати, що саме говорив президент у ролику про тарифи, то там він заявляв про необхідність збільшення видобування газу, інвестування, зупинки імпорту газу і розвитку експорту. Тоді ціна на газ у нашій країні впаде на 20-30%, а, може, і більше", — повідомив чиновник.

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