"Подвійний удар": ціни на нафту прискорили падіння

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 3 вересня, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 58,60 долара за барель, що на 0,1% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,07% – до 54,80 долара за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,6% до 56,14 долара за барель

Котирування Urals впали Maanimo

Нездатність США і Китаю узгодити графік майбутніх переговорів підсилює песимізм інвесторів щодо попиту на нафту, повідомляє "Інтерфакс".

Зокрема Вашингтон пропонував Пекіну певні параметри наступного раунду переговорів, однак ця пропозиція залишилася без відповіді.

При цьому представники Китаю пропонували Штатам відмовитися від введення нових мит, але не знайшли підтримки.

"Торгова війна США і Китаю надає знижувальний тиск на вартість нафти. Разом з даними про збільшення видобутку ОПЕК – це "подвійний удар" для ринку", – резюмував засновник Vanda Insights в Сінгапурі Вандана Харі.

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%.

Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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