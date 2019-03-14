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"Подумай про сина": Сбербанк Росії вибухнув погрозами на адресу української судді

1.9тЧитати матеріал російською

Суддя Київського апеляційного господарського суду Антоніна Мальченко, яка розглядала справу проти "Сбербанку", отримала лист з погрозами від керівництва російської фінансової установи.

"З даного моменту будь-які дії, спрямовані на обмеження інтересів "Сбербанку", або дії, вчинені на користь опонентів "Сбербанку", будуть розцінюватися керівництвом "Сбербанку" у якості умисних перешкод інтересам Російської Федерації в Україні і спричинять за собою наслідки у вигляді відкриття кримінальних виробництв щодо таких осіб Слідчим комітетом РФ", – йдеться у зверненні до судді, передає прес-служба Вищої ради правосуддя України.

Після того як Мальченко поскаржилася на втручання у свою діяльність на її номер у додатку Viber надійшла низка повідомлень із пропозицією "прислухатися до поради і протягом 24 годин забрати свою заяву".

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В іншому випадку особа погрожувала зробити певні методи і рекомендувала "подумати про безпеку сина".

Оскільки на зазначені повідомлення Мальченко не відповідала, то в наступних особа заявила, що "суддя почала його дратувати, тому він навідається до неї".

Водночас у правлінні "Сбербанку" заявили, що їх фінансова установа не причетна до повідомлень з погрозами, а всі листи – підроблені.

Також у російському банку повідомили, що вживають заходів з метою нівелювання наслідків спланованої провокації і для встановлення та покарання причетних до цього осіб. Зокрема, "Сбербанк" звернувся у ГПУ для проведення розслідування по вказаних фактах.

"Подумай про сина": Сбербанк Росії вибухнув погрозами на адресу української судді

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національний банк України оштрафував "Сбербанк" на 94,7 млн гривень. Відповідна міра була застосована до банку за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень.

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Місце
Україна
Тег
Ощадбанк Росії
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