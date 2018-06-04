По домівках українців ходять "ревізори": як перевіряють субсідіантов і чим це загрожує

В Україні починаючи з цього сезону діють нові правила для субсидіантів. Тепер в окремих випадках призначити знижку можуть тільки після візиту соціального інспектора. Так, якщо за загальними правилами субсидія не призначається, але потреба в ній є, можна звернутися в органи соцзахисту з проханням індивідуально розглянути ситуацію сім'ї. Крім того, інспектори повинні перевіряти всіх переселенців з субсидіями і дома, в яких проживають менше людей, ніж зареєстровано.

OBOZREVATEL розібрався, кого і як будуть перевіряти соціальні інспектори.

Кого перевірятимуть

Міністерство соціальної політики ще кілька років тому розробило проект закону "Про соціальну інспекцію", однак документ так і не розглянули в Раді. Приймаючи правки до постанови про надання субсидій, уряд дозволив "ревізорам" перевіряти окремих пільговиків. Так, перевіряти будуть:

Сім'ї, які не відповідають новим вимогам, але хочуть отримати субсидію. В такому випадку доведеться писати заяву в органи соцзахисту. Мовляв, матеріальні обставини не дозволяють оплачувати комунальні послуги за повною вартістю, прошу комісію надати субсидію.

Переселенців. Якщо раніше переселенці з непідконтрольної території повинні були надавати договір про оренду квартири чи будинку, то тепер достатньо написати заяву і декларацію. Інспектор прийде в гості, перевірить умови життя і складе акт. За підсумками цього акту комісія прийме рішення, давати субсидію чи ні.

У квартирі живе менше людей, ніж зареєстровано. В такому випадку в заяві потрібно додатково вказати, що окремі члени сім'ї (або просто зареєстровані в квартирі) живуть окремо. Як доказ можна надати довідку з роботи в іншому місті або договір про оренду іншої квартири. Інспектор повинен буде вивчити ситуацію і з'ясувати, чи не збрехали потенційні субсидіанти.

"Управління соціального захисту направляє в приміщення заявника державного соціального інспектора. Складає акт обстеження матеріально-побутових умов проживання. Далі в органі соціального захисту готують подання на комісію. І комісія приймає рішення: призначити субсидію, скажімо, не на п'ять чоловік, а на трьох, чи ні ", - розповідають в Міністерстві соціальної політики.

На дорогий холодильник увагу звернуть, але заглядати в нього не стануть

Зайти в будинок або в квартиру можуть тільки на запрошення, розповідає юрист Олександр Плахотник. Якщо інспектор постукав, а ви не відкрили, або не впустили, ломитися в будинок не мають право. У той же час варто враховувати, що інспектор вкаже в акті, що субсидіант не впустив його в будинок. І комісія може відмовити в комунальній знижку.

Згідно із затвердженим урядом акту, інспектор повинен зібрати інформацію про майно, яке перебуває у власності родини, про додаткові джерела доходу, про великі покупки. Заглядати в холодильник "ревізори" не будуть, однак, якщо це новий і дорогий холодильник, можуть запитати, де взяли на нього гроші. Інспектора може звернути увагу на будь-яку техніку чи предмет інтер'єру. І якщо є бажання отримати субсидію, доведеться відповідати на питання.

Новини Українці із середніми зарплатами не отримають субсидії

До слова, в неопалювальний сезон кількість субсидіантів в Україні різко скорочується. А вже в жовтні, коли органи соцзахисту будуть призначати знижки на опалювальний сезон, кількість бажаючих їх отримати різко збільшиться. Взимку комунальні знижки отримує кожна друга сім'я.

Міжнародні партнери та профільні експерти ідею жорсткіше перевіряти пільговиків підтримують. Більш того, Світовий банк готовий виділити Україні $ 35 млн, якщо парламент прийме закон "Про соціальну інспекцію". Економіст Галина Третьякова впевнена: в Україні потрібно не тільки посилити перевірку, а й посилити вимоги. Наприклад, не давати знижку сім'ям, у яких є два будинки або дві квартири. "46% домогосподарств отримують субсидію. Це 6,8 млн. домогосподарств. В Європі цей показник 2-3% від загального числа. Це означає, що майже половина домогосподарств субсидує другу половину", - розповіла експерт в ефірі ObozTV. Координатор житлових програм "Опори" Тетяна Бойко також вважає: знижки повинні отримувати найбідніші українці.

На думку експертів, поступово уряд повинен скорочувати норми, на які нараховують субсидії, і посилювати вимоги. На одній з публічних дискусій замдиректора представництва ЄБРР в Україні Марина Петров як приклад для України призвела Молдову. Де, за її словами, сім'ї на зиму закривають будинок, залишають одну опалювальну кімнату і на неї отримують субсидію.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно описував, як зміниться життя українців після прийняття закону "Про соціальну інспекцію". Головне нововведення - системна перевірка пільговиків. Наприклад, якщо до деяких субсидіантів виникло "питання", але в документах ніяких порушень не знайшли, соціальний інспектор має право відправитися в квартиру до такої сім'ї. Дослідити їх матеріальне становище, умови життя. І якщо виявиться, що пільговики живуть на широку ногу, а декларують мінімальну зарплату, у такої сім'ї можуть виникнути проблеми. Згідно з документом, незаконно виділені гроші можуть забрати, а субсидії призупинити.