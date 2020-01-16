"Порожня голова Зеленського" і "профан в економіці": в мережу злили повну версію "плівок" Гончарука

У мережу злили повний запис розмов нібито прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з керівництвом Національного банку та чиновниками Міністерства фінансів.

Аудіо, яке триває понад годину, оприлюднив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олександр Дубінський, відповівши за заяви про те, що запис може бути змонтований (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

У цілому учасники скандальної зустрічей обговорювали курс гривні і інші економічні питання.

У мережу злили повну версію "плівок" Гончарука УНІАН

На початку запису представник НБУ, імовірно Яків Смолій, який був присутній на зустрічі, розповів про ризики, які розхитують держорган. "Це і піраміди, і курс, і саботаж. На це теж все реагують. Була стаття, що у нас розбрат НБУ. Фактично, так і є", – сказав він.

"Що-що? Разврат?" – почали сміятися присутні. Бесіда перейшла в більш неформальне русло.

Після цього Гончарук розповів про зустріч із Зеленським, яка фігурувала у фрагментах запису, про його "елементарне розуміння принципів економіки" і "порожнє місце в голові".

Інший учасник зустрічі спробував поміркувати про курс гривні на прикладі погоди: "За цей рік середнє значення 26, за минулий 27, 2. Всім зручніше, коли температура трохи змінюється. А у нас це вже зміна клімату. Треба показати картинку, яка у нас є. Позитивні сторони і негативні... Данилишин (глава ради НБУ) розгойдує човен".

Також чутно, як перша заступниця глави Нацбанку України Катерина Рожкова міркує про Зеленського: "Президент постійно чує людей, які біля нього. Він не бачить висот, йому про них ніхто не говорить і він не знає".

"У президента створюється враження, що ситуація некотрольована. На глобальному ж рівні все добре, тільки це незрозуміло нікому, крім нас. Ми не можемо намалювати економічну політику, у нас є міністерство. Ми з Тимофієм це обговорювали...", – прозвучало на записі.

Також у повну версію потрапив і скандальний момент, де Гончарук визнав себе "профаном в економіці".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Пізніше в мережі з'явилася друга частина скандальної розмови нібито прем'єр-міністра Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

У мережі опублікували третю частину розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової і двох заступників голови Нацбанку Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 гривень за долар та економічну стратегію розвитку України.

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