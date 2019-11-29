"Платимо територіями!" У "ЄС" зробили важливу заяву щодо російського газу

У партії "Європейська солідарність" застерегли від проведення прямих двосторонніх переговорів України з Росією щодо купівлі російського газу.

Про це заявила депутатка фракції "ЄС", голова комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе на брифінгу. За її словами, за газові знижки Україна щоразу платить найдорожчу ціну – своєю територією і життями тисяч загиблих громадян.

"За час після відновлення Україною незалежності кожен школяр мав би зрозуміти те, наскільки небезпечними є будь-які знижки на газ від РФ. Це як ситуація в поганому супермаркеті, де ти, підходячи до каси, вже розумієш, що це була ніяка не знижка, бо цей товар коштує настільки дорожче і ти його вже не можеш повернути на полицю", – наголосила голова комітету.

У "ЄС" застерегли від переговорів з Росією щодо газу

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Климпуш-Цинцадзе заявила, що історія українсько-російських відносин свідчить – щоразу, домовляючись із Росією про дешевий газ, Україна платила за це надто дорогу ціну.

"Дорожнеча цього газу нами вже має бути чітко усвідомлена. Дорожнеча тих знижок, які ми мали у 1997-му році і потім у 2010-му році, вилилася у втрати українських територій – українського Криму, втрату і окупацію українського Донбасу, у тисячі загиблих", – сказала депутатка.

"Це те, що сьогодні має стояти на заваді будь-яких ініціатив щодо відновлення прямих поставок російського газу в Україну", – наголосила вона.

Голова комітету додала: "Навіть якщо нам Російська Федерація безкоштовно постачатиме газ, ціна, яка заплачена за те, що ми були під атакою цієї російської зброї у вигляді газу, вже є просто неприйнятною".

Також парламентар додала, що "ЄС" ініціюватиме постанову Верховної Ради.

"Ми сподіваємося, що парламентарі нас підтримають, і ми зможемо застерегти виконавчу владу України від відновлення цих прямих поставок за міфічні знижки від РФ", – розповіла голова комітету.

Депутат підкреслила, що українські урядовці мають представити свою чітку і правдиву позицію в цьому питанні.

"У нас є тристоронній формат, який ми узгодили з Європейським Союзом – ЄС, Україна і РФ, – в якому вже майже рік ведуться перемовини про укладання довгострокового контракту з РФ. І в цих перемовинах Україна і ЄС виступають єдиним фронтом. Путін точно розуміє, що в цьому трикутнику неможливо нас примусити підписати якість контракт, який би не був у відповідності до європейських правил", – заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона також підкреслила, що російський газ не потрібен Україні, щоб пройти опалюваний сезон. Вона нагадала, що в українські сховища газу закачано вже понад 21,5 млрд куб. м газу і це дозволяє не просто пройти опалювальний сезон, а й набагато довше забезпечувати потреби в газі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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