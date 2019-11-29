"Платимо територіями!" У "ЄС" зробили важливу заяву щодо російського газу

У партії "Європейська солідарність" застерегли від проведення прямих двосторонніх переговорів України з Росією щодо купівлі російського газу.
Про це заявила депутатка фракції "ЄС", голова комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе на брифінгу. За її словами, за газові знижки Україна щоразу платить найдорожчу ціну – своєю територією і життями тисяч загиблих громадян.
"За час після відновлення Україною незалежності кожен школяр мав би зрозуміти те, наскільки небезпечними є будь-які знижки на газ від РФ. Це як ситуація в поганому супермаркеті, де ти, підходячи до каси, вже розумієш, що це була ніяка не знижка, бо цей товар коштує настільки дорожче і ти його вже не можеш повернути на полицю", – наголосила голова комітету.
У "ЄС" застерегли від переговорів з Росією щодо газу
Климпуш-Цинцадзе заявила, що історія українсько-російських відносин свідчить – щоразу, домовляючись із Росією про дешевий газ, Україна платила за це надто дорогу ціну.
"Дорожнеча цього газу нами вже має бути чітко усвідомлена. Дорожнеча тих знижок, які ми мали у 1997-му році і потім у 2010-му році, вилилася у втрати українських територій – українського Криму, втрату і окупацію українського Донбасу, у тисячі загиблих", – сказала депутатка.
"Це те, що сьогодні має стояти на заваді будь-яких ініціатив щодо відновлення прямих поставок російського газу в Україну", – наголосила вона.
Голова комітету додала: "Навіть якщо нам Російська Федерація безкоштовно постачатиме газ, ціна, яка заплачена за те, що ми були під атакою цієї російської зброї у вигляді газу, вже є просто неприйнятною".
Також парламентар додала, що "ЄС" ініціюватиме постанову Верховної Ради.
"Ми сподіваємося, що парламентарі нас підтримають, і ми зможемо застерегти виконавчу владу України від відновлення цих прямих поставок за міфічні знижки від РФ", – розповіла голова комітету.
Депутат підкреслила, що українські урядовці мають представити свою чітку і правдиву позицію в цьому питанні.
"У нас є тристоронній формат, який ми узгодили з Європейським Союзом – ЄС, Україна і РФ, – в якому вже майже рік ведуться перемовини про укладання довгострокового контракту з РФ. І в цих перемовинах Україна і ЄС виступають єдиним фронтом. Путін точно розуміє, що в цьому трикутнику неможливо нас примусити підписати якість контракт, який би не був у відповідності до європейських правил", – заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Вона також підкреслила, що російський газ не потрібен Україні, щоб пройти опалюваний сезон. Вона нагадала, що в українські сховища газу закачано вже понад 21,5 млрд куб. м газу і це дозволяє не просто пройти опалювальний сезон, а й набагато довше забезпечувати потреби в газі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".
Росії присудили виплатити штраф 4,63 млрд доларів за недозавантаження української труби. З урахуванням раніше ухваленого рішення за контрактом на постачання "Газпром" має доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів. "Газпром" оскаржив це рішення у шведському суді.
2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК наголосили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливе.
30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується вже у вересні 2019 року.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року.
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