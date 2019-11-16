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16 листопада • оновлено в 19:34
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/ Ринки та компанії

"Питання без відповідей": названі головні загрози земельної реформи в Україні

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Запуск в Україні ринку землі без належної підготовки може спровокувати хвилю рейдерських захоплень по всій країні.

Які ризики несе законопроект про земельну реформу, розповів в ефірі ObozTV колишній депутат Верховної Ради України від "Народного фронту" Ігор Алєксєєв.

На думку екс-нардепа, законопроект, прийнятий у першому читанні, "несе багато загроз і не дає відповіді на питання, для кого це треба".

"Або ми говоримо про 100% ліберальну модель, коли продавати і купувати будуть іноземці. Або ми говоримо про моделі, де є обмеження. Або ми говоримо про механізм, де є підтримка для певних покупців. Або говоримо про те, що ринок самостійно дає відповіді на всі питання і у вільній конкуренції це все може відбуватися", – зазначив він.

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Також Алєксєєв підкреслив, що до набуття чинності цим законом у жовтні 2020 року має бути заповнений на 100% земельний кадастр, щоб земля не "накладалася одна на іншу".

"Якщо такі ситуації не будуть прибрані, то ми будемо ставати свідками дуже жорстких рейдерських захоплень", – підкреслив політик.

"Якщо цей законопроект буде прийнятий з усіма запобіжниками і стимулами, які дозволять стимулювати придбання землі фермерами, я вважаю, що це буде досягненням. Поки що до цього законопроекту у мене більше питань, ніж відповідей", – заявив Алєксєєв.

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Колишній нардеп також розкритикував норму законопроекту, що дозволяє консолідувати до 200 тис. гектарів в одні руки: "Це територія трьох Києвів – в одні руки можна отримати таку земельну ділянку. У Польщі це ділянка в 500 гектарів. Можете порівняти, які колосальні розриви".

"Питання без відповідей": названі головні загрози земельної реформи в Україні

etcetera.media

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином, вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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Місце
Україна
Тег
земельна реформа
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Шо значит "могут быть рейдерские захваты"? Они обязательно должны быть, для этого все и затевалось! Укроактивисты и поцриоты объяснят непонятливых фермерам, что они должны продать своему боссу (например Коломойскому) свои паи очень задешево, иначе они сепаратисты и им будет "бо-бо". А тот-же Коломойский с удовольствием перепродаст. Рынок земли Украины оценивается в 10-13 млрд баксов, есть за что пободаться. Скачите дальше, гиднюки, вы - в жопе!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
интересно, для кого из зекоманды готовят 200 тыс Га?
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