"Питання без відповідей": названі головні загрози земельної реформи в Україні

Запуск в Україні ринку землі без належної підготовки може спровокувати хвилю рейдерських захоплень по всій країні.

Які ризики несе законопроект про земельну реформу, розповів в ефірі ObozTV колишній депутат Верховної Ради України від "Народного фронту" Ігор Алєксєєв.

На думку екс-нардепа, законопроект, прийнятий у першому читанні, "несе багато загроз і не дає відповіді на питання, для кого це треба".

"Або ми говоримо про 100% ліберальну модель, коли продавати і купувати будуть іноземці. Або ми говоримо про моделі, де є обмеження. Або ми говоримо про механізм, де є підтримка для певних покупців. Або говоримо про те, що ринок самостійно дає відповіді на всі питання і у вільній конкуренції це все може відбуватися", – зазначив він.

Також Алєксєєв підкреслив, що до набуття чинності цим законом у жовтні 2020 року має бути заповнений на 100% земельний кадастр, щоб земля не "накладалася одна на іншу".

"Якщо такі ситуації не будуть прибрані, то ми будемо ставати свідками дуже жорстких рейдерських захоплень", – підкреслив політик.

"Якщо цей законопроект буде прийнятий з усіма запобіжниками і стимулами, які дозволять стимулювати придбання землі фермерами, я вважаю, що це буде досягненням. Поки що до цього законопроекту у мене більше питань, ніж відповідей", – заявив Алєксєєв.

Колишній нардеп також розкритикував норму законопроекту, що дозволяє консолідувати до 200 тис. гектарів в одні руки: "Це територія трьох Києвів – в одні руки можна отримати таку земельну ділянку. У Польщі це ділянка в 500 гектарів. Можете порівняти, які колосальні розриви".

etcetera.media

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином, вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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