Пилова буря в Києві вдарить по урожаю: влада розповіла про наслідки

Пилова буря, яка накрила Київ була викликана вітрової ерозією грунту через відсутність опадів і небезпечна як для людей, так і для рослин.

Про це розповів депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий, передає UBR.

"Пилова буря – незвичайне для Києва явище. Те, що зараз спостерігаємо в Києві і області – результат вітрової ерозії грунту. Це явище викликане тривалою відсутністю опадів, в тому числі і снігу взимку. Верхній шар грунту пересушений. Тому пориви вітру, які становлять 7-12 метрів на секунду, розносять верхній шар сухої землі на великі відстані", – говорить Яловий.

Facebook / Alexei Vesyoliy

За його словами, пилова буря може привести до негативних наслідків як для сільського господарства, так і для зелених насаджень у місті. Явище загрожує і здоров'ю киян.

До чого це може привести:

Нашкодити зеленим насадженням. Вітер переносить частинки грунту, які мають інший склад, ніж в зелених зонах Києва, вони більш засолені. Це вплине на зростання дерев і рослин, для яких такий склад землі не підходить.

Зниження врожайності. Сільськогосподарські землі пересушені, а вітер здуває родючий шар грунту.

Загроза здоров'ю людей. Зараз у повітрі підвищена концентрація дрібнодисперсних частинок пилу. Також повітря може бути забруднене хімікатами, якими обробляються поля.

Депутат зазначив, що кияни повинні поберегтися бурі і поки залишатися вдома.

"Поки пилова буря не закінчилася, раджу всім жителям Києва, по-перше, по можливості залишатися вдома. По-друге, щільно закрити всі вікна до моменту, коли вітер стихне. І по-третє, якщо є необхідність вийти, то крім маски надіньте ще й окуляри, щоб пил не потрапив в очі", – порадив Яловий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ і область у четвер, 16 квітня, накрило густим пилом, зірвався потужний ураган.

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