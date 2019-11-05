Перерахують тарифи на газ і підвищать ціни на сигарети: що в Україні зміниться в листопаді

Підвищення ціни на газ, штрафи за перевезення дітей без автокрісла та "права у смартфоні" – це ще не повний перелік змін, які очікують українців у листопаді.

Детальніше про нововведення – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головні зміни листопада:

Зміниться ціна на газ для промислових підприємств.

Вводяться штрафи за перевезення дітей без автокрісла.

Нацбанк скасовує обмеження на купівлю валюти.

Водійські права та техпаспорт тепер можна пред'являти з вашого персонального смартфона.

У Києві знову починає діяти обмеження на максимальну дозволену швидкість у 50 км/год.

Ціни на сигарети зростуть.

Ціна на газ

НАК "Нафтогаз України" з п'ятниці, 1 листопада, підвищив ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання.

Залежно від обсягів закупівлі та умов оплати "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5861-6463 гривень за тисячу кубометрів.

Газова труба "Ліга.net"

Відповідний тариф вказується без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника та вартості доставки. Таким чином, у порівнянні з цінами на жовтень 2019 року, цього місяця тарифи зросли на 18,4-19,6%.

У "Нафтогазі" зазначили, що така зміна обумовлена зростанням цін на газ на європейському ринку, звідки Україна імпортує газ.

Цю інформацію у коментарі OBOZREVATEL підтвердив голова біржового комітету Української енергетичної біржі (УЕБ) Олексій Дубовський. Експерт з енергетики зазначає, що це може стати причиною для підвищення ціни на газ для населення, яка залежить від цін на блакитне паливо для промислового ринку.

"Зараз на європейських хабах спостерігається нечітка тенденція до зростання, але вже очевидно, що такою, як у листопаді минулого року, ціна точно не буде. Дуже вплинула на котирування у Європі новина про дозвіл Данії на прокладку "Північного потоку-2". Якщо протягом жовтня котирування на листопад на ключових західноєвропейських хабах становили близько 16 євро/МВт, то в кінці жовтня обвалилися до 14 євро/МВт", – пояснив він.

За словами енергетичного експерта, сезонне зниження температури сприятиме помірному зростанню ціни, але зростання обмежуватиметься надлишком пропозиції на ринку.

"Тому ціни на європейських хабах перебуватимуть у діапазоні 13-15 євро/МВт, що складає 5800-6500 в приведенні до кордону з Україною. У грудні також очікується зростання цін, але не більше ніж на 15% від ціни листопада, проте кінцева ситуація залежатиме від погодних умов і стабільності поставок", – зазначив Дубовський.

Новини У Путіна висунули Україні ультиматум щодо газу

Крім цього, складно прогнозованою залишається ситуація з ціноутворенням із початком нового ринку.

"Все залежить від того чи буде підписаний новий контракт із транзиту. У разі його непідписання зміниться вся методологія ціноутворення, адже Росія здійснюватиме продаж газу на північно-східному кордоні. Використовуватиметься ціна європейських хабів за мінусом транзиту, але вже очевидна гостра потреба у формуванні національного цінового бенчмарка", – резюмував експерт з енергетики.

Курс долара на листопад

У коментарі OBOZREVATEL аналітик Альпарі Максим Пархоменко дав прогноз по курсу долара на останній осінній місяць, на його думку курс збережеться в поточних рамках, незважаючи на те, що багато песимістично оцінюють майбутнє гривні і очікують зниження її курсу до долара до більш низьких позначок. У реальності шансів набагато більше у гривні зміцниться або утриматися на поточних позначках, ніж піти в піке.

"Наразі немає особливих драйверів для зниження гривні. Єдине, що може зіпсувати настрій нашій валюті, це погіршення відносин з МВФ і зниження темпів в переговорному процесі", - говорить аналітик.

"Також незрозуміла позиція щодо динаміки переговорного процесу з "Газпромом". Наразі він готовий продовжити контракт на транзит газу, який буде наповнювати істотно наш бюджет, при цьому погоджується зробити це тільки в рамках Європейського законодавства, яке наразі не введено у нас в країні і швидше за все не буде реалізовано в цьому році. Воно зокрема передбачає андбандінг "Нафтогазу", і з цим в парламенті виникли складнощі", - додав він.

За словами Пархоменко, сьогодні попит на гривню досить високий, крім цього є ще ряд факторів, який допоможе тримати курс гривні стабільним.

"Також рекордний урожай дозволяє нарощувати обсяги валютних надходжень, і в парі з цим "Нафтогаз" готується до холодної зими не тільки з боку градусника, а й відносин з "Газпромом", в зв'язку з цим виходить на ринки і запозичує додаткові 500-700 млн доларів у найближчому періоді. При успішних операціях на ринку капіталу він зможе сформувати подушку понад 1 млрд доларів, що дозволить нам зустріти зиму у всеозброєнні", - вважає аналітик.

Пархоменко підсумував, що "поки для гривні не виникає складнощів, що не дозволить їй сильно знижуватися і рости вище позначки в 25,20. На листопад курс буде знаходиться поблизу позначки в 25 гривень за долар".

Сигарети подорожчають

Вже з листопада цього року вартість пачки сигарет може у середньому зрости на 7 грн. Про це заявили керівники чотирьох найбільших тютюнових компаній в країні – "Філіп Морріс Україна", "British American Tobacco Україна", "Japan Tobacco International Україна", "Imperial Tobacco в Україні".

Сигаретний кіоск "Знай.ua"

А вся суть полягає в ухваленні поправки до закону "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального". Дана поправка встановлює торгову націнку на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% і 13% від максимальної роздрібної ціни.

В асоціації Укртютюн заявляють, що зростання цін на сигарети на цьому не зупиниться. Вже з січня 2020 року сигарети можуть вирости в ціні в середньому на 40%, оскільки з першого числа першого місяця року буде заплановане підвищення ставки акцизного податку на тютюнову продукцію.

Зняття обмеження на купівлю валюти

З 5 листопада в Україні набудуть чинності нові правила, що дозволяють купівлю валюти та банківських металів фізичним особам без обмежень щодо суми.

Таким чином, обмеження у відповідних покупках, встановлене на рівні 150 тис. гривень в день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу, перестане діяти.

Валюта "Телеграф"

Також Національний банк скасовує вимогу про подання фізособами в банки документів, що підтверджують підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти.

Міжнародний стандарт IBAN

З 1 листопада всі банки України повністю перейшли на міжнародний стандарт номера банківського рахунку IBAN.

Нові рахунки за стандартом IBAN складатимуться з 29 літер і цифр, викладених в такій послідовності: код України (UA), контрольний розряд (дві цифри), код банку (шість цифр), номер рахунку.

Нові реквізити можна знайти на сайті ДФС, а також безпосередньо у податковій інспекції.

Оплата проїзду банківською картою

Незважаючи на відтермінування старту системи єдиного електронного квитка у громадському транспорті до кінця 2020 року, киян таки очікує приємне нововведення. У КМДА анонсували введення системи оплати проїзду за допомогою банківської карти або мобільних додатків Apple Pay і Google Pay вже у листопаді цього року.

Безготівкова оплата проїзду "Депо.ua"

Тепер безготівкова оплата проїзду діятиме не тільки у метрополітені, а й в автобусах, тролейбусах та автобусах. Для оплати треба буде піднести свою банківську карту до валідатора, а контролери зможуть перевірити оплату, прочитавши спеціальним пристроєм інформацію з валідатора про те, чи була проведена операція з певною карти.

"Права у смартфоні"

Кабінет міністрів України 23 жовтня ухвалив постанову про введення електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

За допомогою мобільного додатка Дія можна створити цифрову копію посвідчення водія та техпаспорту. Під час зупинки патрульним поліцейським можна буде показати не пластикові документи, а електронні. Поліцейські перевірятимуть посвідчення за допомогою спеціальних апаратів, що зчитують QR-коди.

Єдині обмеження в тому, що оцифрувати можна тільки права нового зразка, тобто пластикові. До того ж правила діятимуть тільки в Україні, для виїзду за кордон варто брати з собою фізичне посвідчення.

Автомобільні права 112.ua

Нововведення не є обов'язковим, водій має право пред'являти документи, як за допомогою смартфона, так і "по-старому".

Штрафи для автомобілістів

В кінці жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який зобов'язує перевозити дітей в автомобілі виключно у дитячому кріслі.

Тепер, згідно зі змінами у Правилах дорожнього руху "забороняється перевозити дітей, зріст яких менший за 145 см, або які не досягли 12-річного віку, – в транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дозволяють пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу".

Дитяче автокрісло "Вести"

За порушення правил перевезення дітей встановлюється штраф у розмірі 510 грн, повторне подібне порушення протягом року спричинить штраф в 850 грн.

Законопроєкт ще має підписати президент – і тоді документ набуде чинності із дня опублікування.

Обмежать швидкість руху

Ще одна зміна для автомобілістів, але цього разу для столичних. У Києві з 1 листопада максимальна допустима швидкість руху декількома шляхами міста опуститься до 50 км/год.

Обмеження введуть на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялося їхати до 80 км/год.

Обмеження швидкості РБК-Україна

Зокрема йдеться про такі дороги:

проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці О. Бальзака);

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці М. Грінченка до Південного мосту);

проспект Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Оновлена митниця

У жовтні цього року прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував запуск нової митної служби з 1 листопада.

Як відомо, в грудні 2018 року Кабмін ухвалив постанову, якою передбачається поділ ДФС на Державну податкову службу, до складу якої входитимуть підрозділи податкової міліції, та Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.

Глава митної служби Максим Нефьодов повідомив, що процес запущений, вже затверджено типові структури підрозділів, обрані керівники, отримано погодження Кабміну. Залишилося отримати погодження Мінфіну.

При цьому Гончарук додав, що більшість працівників з нинішньої митниці будуть звільнені.

Заборона на вилов риби

Державне агентство рибного господарства опублікувало розпорядження, згідно з яким з 1 листопада вводиться заборона на вилов риби в осінньо-зимовий період у зонах зимувальних ям.

Заборона на риболовлю "РИА Новости"

Заборона вводиться заради збереження водних біоресурсів України. У річках риба зазвичай зимує в найглибших місцях зі сповільненою течією.

За недотримання цих норм передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 34 до 680 гривень. Додатково ще доведеться заплатити за кожну виловлену рибу залежно від її виду. Наприклад, за судака ви заплатите 510 гривень, за сома – 425 гривень, а за щуку – 340 гривень.

При цьому риболовля буде дозволена на ділянках поза межами зимувальних ям.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram