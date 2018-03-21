Підвищать у два рази: Рева розповів, як будуть рости пенсії військових

Пенсії військовим в Україні вже перерахували, проте підвищені виплати вони отримають вже в квітні цього року. При розрахунку враховували оклад, звання та надбавки. Військові в 2018-м отримають 50% від надбавки, в 2019-м-25%, а в 2020-му - ще 25%. При цьому колишнім співробітникам міліції будуть перераховувати пенсії з урахуванням окладу за станом на початок 2016- го. Підвищення для них почнеться тільки в наступному році.

Про це на засіданні Кабміну заявив Міністр соцполітики Андрій Рева. Військовослужбовцям пенсії оновлені згідно трьома складовими на 1 березня: окладу за посадою, оклад за військовим чи спецзвань, і надбавку за вислугу", - сказав міністр. Всього поетапне підвищення пенсій в два рази торкнеться 536 тис. силовиків у відставці. Середній розмір "прибавки" в цьому році для військових складе близько 1500 грн, в 2019-му - ще на 750 грн, в 2020-м - також на 750 грн. Таке ж підвищення торкнеться і колишніх міліціонерів.

Новини Як отримати високу пенсію в Україні за новими правилами

"Нас часто критикують, що порядок перерахунку пенсій силовиків відрізняється. І це проблема, яка є в законодавстві", - зазначив Рева. Підвищені пенсії можна буде отримати вже в квітні.

Як писав "Обозреватель", за чинною методологією уряду на підвищення військових пенсій знадобиться близько 10 млрд грн. Практично всіх українців зрівняли в пенсійних правах, їх пенсії визначаються за загальною формулою. При цьому військовим пенсіонерам залишили "старі" формули. Так, якщо є 20 років стажу, військовослужбовець на пенсії має право на 50% від своєї зарплати, співробітник поліції - 55%.

За кожний рік стажу понад 20 років пенсія збільшується на 3%. При цьому пенсія не може бути нижчою за мінімальну і вище 70% від зарплати.

Раніше "Обозреватель" писав про те, кому в Україні підвищать пенсії в 2018-у.