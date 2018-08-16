Підуть на обман? У Криму окупанти планують порушити морську заборону

В окупованому Криму так звана влада зібралася до кінця осені відновити поромне сполучення з Туреччиною. При цьому з жовтня 2017 року в країні існує заборона на прийом кораблів з анексованого півострова.

Як повідомив ТАСС "гендиректор" держпідприємства "Кримські морські порти" Олексій Волков, пором нібито зможе ходити до Туреччини з порту Керч, найближчого до Кримського мосту.

"Провели зустріч із експедиторами, судновласниками щодо початку роботи прямої автопоромної лінії Туреччина - Крим - Туреччина... Час, коли запустимо, вважаю, буде восени", - пояснив він.

За словами Волкова, поромна лінія використовуватиметься для поставок овочів і фруктів з Туреччини і м'яса - з Криму. "Порти і служби готові. Надано комфортні умови майбутній співпраці. Чекаємо на рішення партнерів і підписання договору", - заявив окупант.

Волков також заявив, що пасажирське морське сполучення з Туреччиною планується запустити у 2019 році. При цьому варто зазначити, що жодних подробиць про домовленості з турецьким урядом він не навів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2017 року Туреччина заборонила своїм портам приймати судна з анексованого Криму. Зокрема заборона стосується кораблів під будь-яким прапором. Також у Туреччині ввели жорстку систему контролю, щоб не допустити прибуття у свої порти суден, які побували у Криму.