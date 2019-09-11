"Підтримуємо мужність України": США збунтувалися проти Трампа через допомогу Києву

Американські сенатори впевнені, що Конгрес Сполучених Штатів санкціонує виділення військової допомоги Україні, навіть якщо президент Дональд Трамп відмовиться її розморозити.

"Якщо він вирішить не витрачати ці гроші, я абсолютно впевнений, що обидві партії Конгресу проголосують за їхню переасигнацію", – повідомив сенатор-республіканець Рон Джонсон, передає Reuters.

Сенатор із Демократичної партії Кріс Мерфі також зазначив, що Києву слід виділити гроші.

Обидва сенатори нещодавно здійснили візит до Європи і відвідали Україну.

За словами Мерфі, на зустрічах із українськими чиновниками було зрозуміло, що у них немає повного розуміння, чому гроші можуть не дійти до Києва.

Він додав, що українці піднімали це питання на кожній зустрічі з американськими законодавцями.

Водночас обидва сенатори заявили, що намагалися переконати Київ у тому, що Конгрес підтримує країну, яка має справу з російською агресією.

"Незалежно від того, що робить президент, Конгрес США з вами, і ми підтримуємо мужність українського народу", – підсумував Джонсон.

Конгрес Сполучених Штатів санкціонує виділення військової допомоги Україні, навіть якщо президент Дональд Трамп відмовиться її розморозити

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 липня стало відомо, що сенат Конгресу США схвалив проект військового бюджету, який передбачає $300 млн (7,8 млрд грн) військової допомоги Україні.

З цієї суми $100 млн доступні для летального озброєння. Проект спрямований на надання Україні ракет для систем берегової охорони і протикорабельних ракет.

У Палаті представників Конгресу розглядалася своя версія проекту оборонного бюджету, яка передбачає виділення Україні $250 млн військової допомоги.

До цього економічний радник посольства США в Києві Джон Шютте повідомив, що в 2019 році Україна отримає від Штатів 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми з безпеки та оборони, боротьбу з корупцією, реформу енергосектору, охорону праці та гуманітарну допомогу.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер раніше оголосив, що Україна може отримати летальну зброю для самозахисту як у межах затвердженого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель.

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