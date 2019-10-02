Підписання "формули Штайнмаєра": Меркель різко виступила проти Росії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель після узгодження "формули Штайнмаєра" заявила, що це стало передумовою для проведення саміту в "нормандському форматі", проте не для зняття санкцій проти Росії.

Своєю позицією поділилася вона в середу, 2 жовтня, на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Ми досягли прогресу, але ще багато подальших кроків буде. Це те, що можна зараз сказати, а не те, що ми вже можемо знімати санкції", – сказала канцлер.

Меркель різко виступила проти Росії BBC

Меркель також заявила, що саміт "нормандського формату" пройде у Франції. "Ми хочемо знайти дату, щоб зустрітися в Парижі, цього разу це буде Париж", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Герамніі Хайко Маас привітав підписання "плану Штайнмаєра".

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