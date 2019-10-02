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2 жовтня • оновлено в 18:01
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Підписання "формули Штайнмаєра": Меркель різко виступила проти Росії

2.8т Читати матеріал російською

Канцлер Німеччини Ангела Меркель після узгодження "формули Штайнмаєра" заявила, що це стало передумовою для проведення саміту в "нормандському форматі", проте не для зняття санкцій проти Росії.

Своєю позицією поділилася вона в середу, 2 жовтня, на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Ми досягли прогресу, але ще багато подальших кроків буде. Це те, що можна зараз сказати, а не те, що ми вже можемо знімати санкції", – сказала канцлер.

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Меркель різко виступила проти Росії

Меркель різко виступила проти Росії

BBC

Меркель також заявила, що саміт "нормандського формату" пройде у Франції. "Ми хочемо знайти дату, щоб зустрітися в Парижі, цього разу це буде Париж", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Герамніі Хайко Маас привітав підписання "плану Штайнмаєра".

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Ангела Меркель
Місце
Німеччина
Тег
Формула Штайнмаєра
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Н Олег
Н Олег
таки шо? завтра санции не снимут? .... какие ишшо шаги должон зделать зеля, шобы с нас наконец сняли санции?
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0
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филипп филипыч
филипп филипыч
неужели упоротые не читают дальше заголовка?) на кого это рассчитано?
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4
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Пигин Макс
Пигин Макс
филипп филипыч, На упоротых...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Да же "мощно", можно сказать, выступила ...
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