Підозрюють у мільярдних збитках: суд зняв браслет з екснардепа

Суд зняв електронний браслет з колишнього народного депутата Дмитра Крючкова, якого НАБУ і САП підозрюють в нанесенні збитків ВАТ "Запоріжжяобленерго".
Таке рішення 25 липня ухвалив слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сергій Коробенко, повідомляє "Слово і Діло".
Відзначимо, що прокурор САП просив суд продовжити дію обов'язків Крючкова ще на два місяці. Суддя Коробенко його задовольнив частково.
Так, він продовжив дію таких обов'язків до 29 серпня: з'являтися за першим викликом; не виходити з місця проживання без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання документи, які надають право для виїзду за кордон. Водночас, суддя зняв з екс-нардепа електронний браслет.
Дмитро Крючков
epravda.com.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2016 році НАБУ оголосило Крючкова в розшук як головного фігуранта корупційної схеми по виведенню коштів "Запоріжжяобленерго". Йому інкримінують розкрадання з державного бюджету близько 424 млн гривень.
14 квітня 2018 року його затримали у Німеччині. У травні 2018-го Крючков заплатив 100 тисяч євро застави і вийшов на свободу.
У НАБУ пообіцяли долучити матеріали розслідування програми "Схеми" про корупцію в "Запоріжжяобленерго" до відкритого кримінального провадження.
15 квітня Дмитра Крючкова екстрадували з Німеччини в Україну.
П'ятий президент Петро Порошенко назвав його повернення "передвиборними технологіями штабу Володимира Зеленського".
17 квітня Солом'янський районний суд Києва заарештував Крючкова на 45 днів.
Крючков 22 квітня вийшов зі слідчого ізолятора.
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