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Підозрюють у мільярдних збитках: суд зняв браслет з екснардепа

1.3т Читати матеріал російською

Суд зняв електронний браслет з колишнього народного депутата Дмитра Крючкова, якого НАБУ і САП підозрюють в нанесенні збитків ВАТ "Запоріжжяобленерго".

Таке рішення 25 липня ухвалив слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сергій Коробенко, повідомляє "Слово і Діло".

Відзначимо, що прокурор САП просив суд продовжити дію обов'язків Крючкова ще на два місяці. Суддя Коробенко його задовольнив частково.

Так, він продовжив дію таких обов'язків до 29 серпня: з'являтися за першим викликом; не виходити з місця проживання без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання документи, які надають право для виїзду за кордон. Водночас, суддя зняв з екс-нардепа електронний браслет.

Дмитро Крючков

Дмитро Крючков

epravda.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Україна
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