Піде десяток років: стало відомо, скільки коштуватиме реставрація Нотр-Дама

На реконструкцію собору Нотр-Дама, який був сильно пошкоджений під час пожежі, знадобиться кілька сотень мільйонів євро.

З такою заявою виступив Патрік Палем з SOCRA (займалася реставрацією бронзових скульптур Нотр-Дама), передає РБК. Глава столичного регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс оголосила, що префектура виділить €10 млн в якості екстреної допомоги на відновлення Нотр-Дама.

Також родина французьких бізнесменів Піно, яка володіє холдингами Artemis і Kering, вже пожертвувала €100 млн з власних фондів. Ще €200 млн виділила сім'я французького бізнесмена Бернара Арно, власника групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Пообіцяли допомогти відновленню собору і в ЮНЕСКО.

Нанесений собору Паризької Богоматері збиток тільки належить встановити: масштаб внутрішніх і зовнішніх пошкоджень невідомий. На реставрацію піде мінімум 5-10 років і сотні мільйонів євро.

Представник Нотр-Дам Андре Фіно заявив, що на оцінку пошкоджень можуть піти роки. Відомо, що вогонь знищив внутрішній дерев'яний каркас і інтер'єр собору. Пошкоджено головний з трьох органів - один з найбільших в світі. Знищено годинник, який знаходився ззовні. Як і раніше немає інформації про те, чи вдалося врятувати старовинні вітражі віконних троянд собору.

Збереглася фасадна частина, вціліли дві вежі. Вдалося врятувати і реліквії: Терновий вінець, який, згідно зі Священним Писанням, поклали на голову Ісуса Христа перед розп'яттям (одна з найбільш шанованих християнських реліквій) і інші цінності. Врятовані реліквії і твори мистецтва доставили в паризьку мерію. У вівторок або середу вони будуть передані до Лувру.

Скільки часу буде потрібно на відновлення, поки сказати важко. Представник реставраційної компанії SOCRA Патрік Палем заявив, що реконструкція займе 15-20 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 15 квітня, в знаменитому соборі Паризької Богоматері у Франції розгорілася пожежа, який повністю змогли згасити лише через 12 годин.

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