Головна Новини
28 квітня • оновлено в 17:29
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

ПФУ назвав українців із найвищою пенсією: майже 50 тисяч

5.5т
Читати матеріал російською

Середня пенсія колишніх суддів становить майже 50 000 гривень, водночас більшість інших пенсіонерів отримує трохи понад 3 тисячі.

Відповідну інформацію надали в Пенсійному фонді України у вівторок, 28 квітня.

"Станом на 1 квітня загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 11 268 327 осіб, а середній розмір пенсійної виплати – 3 170,14 грн", – повідомляється на сайті відомства.

За даними ПФУ, виплати отримували:

  • пенсії за віком – 8 467 091 осіб, середня пенсія – 3 166,53 грн;

  • у зв'язку з інвалідністю – 1 411 732 осіб, середня пенсія – 2 499,74 грн;

  • у зв'язку з втратою годувальника – 538 157 осіб, середня пенсія – 2 753,18 грн;

  • за вислугу років – 218 988 осіб, середня пенсія – 2 882,06 грн;

  • соціальні пенсії – 75 971 осіб, середня пенсія – 1 655,77 грн;

  • довічне грошове утримання суддів – 3 380 осіб, середня пенсія – 49 844,23 грн.

Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 553 188 осіб, середня пенсія – 5 378,17 грн.

Стало відомо, кому призначена пенсія в 50 тисяч гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка буде працювати поряд із чинною солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

В Україні з 14 квітня поточного року розпочалася виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

Як відомо, всім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
Пенсійний фонд Накопичувальна пенсія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
34
0
Смішно
1
Цікаво
14
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гадкий кастовый режим.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, правда, что на мове "собутыльник" будет "сопляжечник"? )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
Zhikharev Dmitry, а у мокшів слово "СРАВНИ" - це вони срали чи ні? )))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 210 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • В Україні може не бути піку коронавірусу: в МОЗ назвали ключову умову.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги