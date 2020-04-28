Стало відомо, кому призначена пенсія в 50 тисяч гривень

Середня пенсія колишніх суддів становить майже 50 000 гривень, водночас більшість інших пенсіонерів отримує трохи понад 3 тисячі.

Відповідну інформацію надали в Пенсійному фонді України у вівторок, 28 квітня.

"Станом на 1 квітня загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 11 268 327 осіб, а середній розмір пенсійної виплати – 3 170,14 грн", – повідомляється на сайті відомства.

За даними ПФУ, виплати отримували:

пенсії за віком – 8 467 091 осіб, середня пенсія – 3 166,53 грн;

у зв'язку з інвалідністю – 1 411 732 осіб, середня пенсія – 2 499,74 грн;

у зв'язку з втратою годувальника – 538 157 осіб, середня пенсія – 2 753,18 грн;

за вислугу років – 218 988 осіб, середня пенсія – 2 882,06 грн;

соціальні пенсії – 75 971 осіб, середня пенсія – 1 655,77 грн;

довічне грошове утримання суддів – 3 380 осіб, середня пенсія – 49 844,23 грн.

Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 553 188 осіб, середня пенсія – 5 378,17 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка буде працювати поряд із чинною солідарною. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

В Україні з 14 квітня поточного року розпочалася виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

Як відомо, всім пенсіонерам, вік яких 80 і більше років, вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.

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