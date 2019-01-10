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Стало відомо, кому продадуть державні банки України

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Уряд планує продати частину капіталу ''Ощадбанку'' і Укргазбанку міжнародним фінансовим організаціям. Це буде першим кроком у приватизації державних банків.

Про це в ефірі ObozTV заявив директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко. Він запевнив, що присутність таких організацій у капіталі вищевказаних банків дасть їм доступ до міжнародної експертизи, знань та високої якості управління.

"Це дасть меседж майбутнім інвесторам про те, що в банках усі процеси налагоджені. Дасть їм впевненість і відповідно збільшить вартість цих банків", – уточнив Пономаренко.

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За його словами, приватизація необхідна з тієї причини, що на сьогодні дуже велика частка фінансового ринку України перебуває у руках державних банків. Це є наслідком економічної кризи і вимушеної націоналізації ПриватБанку.

Стало відомо, кому продадуть державні банки України

"І ми розуміємо, що це дійсно проблема і потрібно зменшувати державну частку, тому що це бізнес. А найбільш ефективний бізнес – приватний. Тому Мінфін, як акціонер цих банків, веде роботу, спрямовану на виведення цих банків на приватизацію", – підсумував чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році у держбюджет України надійшло лише 300 млн грн. від приватизації державних підприємств. У підсумку в уряді ухвалили рішення компенсувати недоотримані кошти додатковим обсягом внутрішніх запозичень.

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Теми
приватизація держмайнаПряма трансляціяЕфіри Oboz TVЕкономіка України: прогнозиБанківська системаНаціональний банк
Особа
Сергій Пономаренко
Місце
Україна
Теги
НБУбанкнаціональний банк УкраїниУкраїнаприватизаціяприватизація держбанків
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Я знаю кому это можно пихнуть! Соросу, тот всякое гамно за гроши скупает, а затем перепродает, вдесятеро, исказив дебет с кредитом!
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Злочинна влада решила всю Украину иноверцам сдать
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Петр Петрович
Петр Петрович
Голдман саксу продадут, кому ещё?
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