Перші в 2019 році: в Україні почали фінансування нових пенсій

Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій за січень 2019 року.

"Із січня Пенсійним фондом згідно із затвердженим графіком розпочато фінансування пенсійних виплат січня цього року", – повідомляє "Урядовий портал".

Зокрема, українським пенсіонерам на виплати спрямували понад 2,86 млрд гривень.

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з бюджетом, кожен українець у 2019-му податками віддасть на фінансування дефіциту Пенсійного фонду майже 4 тис. гривень. У Міністерстві соціальної політики підрахували, що в 2028-му тільки 55% виконають вимоги щодо стажу. Решта працюватимуть до 63 і 65 років.