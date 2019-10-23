Перша зарплата уряду: скільки отримали міністри

В Україні нові міністри отримали свою першу зарплату – переважно їхні доходи виявилися нижчими, порівнюючи з платнею попередників.

Менше, ніж усі, за вересень отримав міністр економіки Тимофій Милованов – 15,1 тис. грн. Водночас ексміністр Степан Кубів у липні заробив 43,3 тис. грн, повідомляють "Вести".

Новому міністру юстиції Денису Малюсьці нарахували за перший місяць осені 20,7 тис. грн, а у колишнього глави відомства Павла Петренка дохід коливався в межах 38-70 тис. грн.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заробляє 19,5 тис. грн, а Степан Полторак отримував у середньому за свою службу 70-85 тис. грн.

Глава Мінфіну Оксана Маркарова, що залишилася в уряді, стала заробляти менше. Її зарплата у вересні склала 36,3 тисячі гривень, а минулого року вона отримувала в середньому 50 тис. грн.

Аналогічна історія і з главою МВС Арсеном Аваковим, якому до цього нараховували в межах 50 тис. грн, а у вересні – орієнтовно 34 тис. грн.

Водночас генеральний прокурор Руслан Рябошапка за місяць заробив 131,7 тис. грн. Його попередник Юрій Луценко отримував в середньому майже 100 тис. грн.

Переважно доходи нових топчиновників виявилися нижчими, порівнюючи з платнею попередників "Вести"

Переважно доходи нових топчиновників виявилися нижчими, порівнюючи з платнею попередників

Як повідомляв OBOZREVATEL, у проєкті Державного бюджету на 2020 рік зазначено, що наступного року мінімальна заробітна плата в Україні має зрости на 550 грн. У такий спосіб її розмір становитиме 4,723 тис. грн.

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