Перемога "Нафтогазу": "Газпром" незабаром втратить активи у США

У США незабаром заарештують активи російського монополіста "Газпром" у зв'язку із відмовою виконувати рішення Стокгольмського арбітражу за позовом НАК "Нафтогаз України".

Таку заяву зробив президент Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, передає "Гордон".

"Ми виграли Стокгольмський арбітраж і по транзиту, і щодо поставок газу. Друзі, $4,6 мдрд Україна витягає з кишені країни-агресора. Підкреслю, що $2 мдрд ми вже отримали через залік наших заборгованостей по 2014-2015 роках. А щоб отримати $2,6 млрд, які "Газпром" відмовляється нам платити, найкращі юристи світу, які представляють Україну, зараз заарештували активи в Британії, Нідерландах, в США - найближчим часом, в Швейцарії", - зазначив Порошенко.

Він додав, що в Україні нікому не дозволено грабувати. В тому числі, корупціонерам і політикам-попутістам як всередині, так і за межами країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд дол. Боргу. При цьому швейцарська влада вже вжили заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часткою російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях. У свою чергу, українська компанія запропонувала російському монополісту вести переговори.