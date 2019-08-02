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Переїхала заради України: як швейцарка організувала бізнес у селі на Тернопільщині

1.2т Читати матеріал російською

Швейцарка Крістіна Лібергер переїхала в Україну, щоб вирощувати органічні продукти за особливим рецептом.

У селі Потутори на Тернопільщині вона облаштувала міні-бізнес з екологічно чистими прянощями, повідомляє "Еспресо" у Twitter.

За словами журналістів, зараз на її органічній фермі працює 20 людей.

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Лібергер зі своїми помічницями вирощує близько 50 сортів різних прянощів.

Потім вони стають складниками органічних спецій та чаїв.

Відповідна продукція з Потуторів продається далеко за межами України.

Крістіна Лібергер переїхала в Україну, щоб вирощувати органічні продукти

Крістіна Лібергер переїхала в Україну, щоб вирощувати органічні продукти

Twitter "Еспресо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів розробив законопроект, який пропонує заборонити оформлення працівників як фізичних осіб-підприємців, що часто використовується багатьма роботодавцями як легальна схема зниження податкового навантаження.

Всього буде прописано 7 критеріїв, які свідчать про трудові відносини між двома сторонами.

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Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну причем тут Украина то?она не ради Украины приехала а ради набить свой кошелек)))))
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