Переїхала заради України: як швейцарка організувала бізнес у селі на Тернопільщині

Швейцарка Крістіна Лібергер переїхала в Україну, щоб вирощувати органічні продукти за особливим рецептом.
У селі Потутори на Тернопільщині вона облаштувала міні-бізнес з екологічно чистими прянощями, повідомляє "Еспресо" у Twitter.
За словами журналістів, зараз на її органічній фермі працює 20 людей.
Лібергер зі своїми помічницями вирощує близько 50 сортів різних прянощів.
Потім вони стають складниками органічних спецій та чаїв.
Відповідна продукція з Потуторів продається далеко за межами України.
7 років тому Крістіна Лібергер залишила свій дім у Швейцарії та оселилася у мальовничому українському селі.— Еспресо (@EspresoTV) 1 августа 2019 г.
Тепер жінка займається землеробством та вирощує прянощі, за своїм, особливим рецептом 🇨🇭🇺🇦 pic.twitter.com/9eiaW1h9P1
Крістіна Лібергер переїхала в Україну, щоб вирощувати органічні продукти
Twitter "Еспресо"
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