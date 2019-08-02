Переїхала заради України: як швейцарка організувала бізнес у селі на Тернопільщині

Швейцарка Крістіна Лібергер переїхала в Україну, щоб вирощувати органічні продукти за особливим рецептом.

У селі Потутори на Тернопільщині вона облаштувала міні-бізнес з екологічно чистими прянощями, повідомляє "Еспресо" у Twitter.

За словами журналістів, зараз на її органічній фермі працює 20 людей.

Лібергер зі своїми помічницями вирощує близько 50 сортів різних прянощів.

Потім вони стають складниками органічних спецій та чаїв.

Відповідна продукція з Потуторів продається далеко за межами України.

7 років тому Крістіна Лібергер залишила свій дім у Швейцарії та оселилася у мальовничому українському селі.



Тепер жінка займається землеробством та вирощує прянощі, за своїм, особливим рецептом 🇨🇭🇺🇦 pic.twitter.com/9eiaW1h9P1 — Еспресо (@EspresoTV) 1 августа 2019 г.

Крістіна Лібергер переїхала в Україну, щоб вирощувати органічні продукти Twitter "Еспресо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів розробив законопроект, який пропонує заборонити оформлення працівників як фізичних осіб-підприємців, що часто використовується багатьма роботодавцями як легальна схема зниження податкового навантаження.

Всього буде прописано 7 критеріїв, які свідчать про трудові відносини між двома сторонами.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал