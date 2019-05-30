Пентагон вніс Росію до "чорного списку": що тепер буде

Пентагон додав Росію до списку країн, послугами яких заборонено користуватися з 31 грудня 2022 року під час проведення космічних запусків.

Відповідне повідомлення було розміщено в четвер, 30 травня, управлінням Міністерства оборони США із закупівель на сайті збірника офіційних документів американського уряду — Федерального реєстру, передає ТАСС.

У ньому зазначається, що Росію вносять до переліку держав, у який також входять Китай, КНДР, Іран, Судан і Сирія, послугами яких із 31 грудня 2022 року заборонено користуватися під час проведення запусків комерційних супутників.

PolitPuzzle.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, віднедавна потужні світові держави почали розцінювати далекий і неосяжний космос як новий полігон для військових баталій. Країни створюють нову технологічну зброю, яка зможе атакувати супутники на орбіті, що спричинить за собою катастрофічні наслідки для людства.

Безпека космосу — під загрозою, людство може постати перед новою ерою ведення воєн і гонки озброєнь, яку вже почали США, Росія і Китай.

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