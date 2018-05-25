Пенсія як у президента: як українцям заробити на забезпечену старість

Середня пенсія в Україні становить всього лише близько 2,5 тис. грн. За чинними правилами розраховувати на дійсно високі пенсії можуть лише судді. На них, згідно з законом, не поширюється обмеження щодо максимального розміру виплати. На другому місці за рівнем пенсій - парламентарі. Приблизно такі ж виплати отримують і українські президенти пенсійного віку.

OBOZREVATEL розібрався, хто в Україні отримує найвищі пенсії та як українцям наблизиться до максимальної виплати.

Хто отримує найбільше

В Україні вже кілька років діє обмеження щодо максимальної пенсії. На даний момент вона становить 13,8 тис. грн. Всі українці, які виходять на заслужений відпочинок, незалежно від розміру зарплати і стажу, не можуть отримати виплату, вищу за максимальну. "Якщо у вас уже висока пенсія, звісно, ніхто не має права її урізати. Ті, хто отримували більше 20 тис., і будуть отримувати більше 20 тис", - розповіли OBOZREVATEL на "гарячій лінії" Пенсійного фонду.

Для прикладу, середня пенсія народного депутата - близько 17 тис. грн. А судді на заслуженому відпочинку отримують в середньому більше 20 тис. грн. Так, згідно з декларацією за 2017 рік, народний депутат Василь Німченко, який раніше працював суддею, отримує щомісячну пенсію в розмірі 21,4 тис. грн. Один з найдосвідченіших нардепів Юхим Звягільський отримує пенсію у 15,3 тис. грн.

Відносно високу пенсію також отримує народний депутат Олександра Кужель. Вона, згідно з декларацією за 2017-й, в середньому отримувала з Пенсійного фонду по 16,7 тис. грн. При цьому ще у 2016-му середня пенсія Олександри Кужель становила всього лише 9,3 тис. грн. Як заявив днями в ефірі ObozTV міністр соціальної політики Олександр Рева, українські президенти отримують такі ж пенсії, як і депутати. Якщо для суддів діє спеціальна норма закону, яка дозволяє отримувати на пенсії значно більше, ніж депутати, то президентів фактично зрівняли з парламентарями - довічне утримання їм не світить.

Згідно з методикою Міжнародної організації праці, високою пенсією вважається виплата в розмірі від 60% останньої зарплати. Тобто при зарплаті у 10 тис. грн високою можна вважати пенсію і в 6 тис. грн. При цьому для тих, хто заробляє, наприклад, 40 тис. грн,, пенсія у 6 тис. - низька. Народні депутати, що встигли вийти на заслужений відпочинок до нововведень у законодавстві, отримували рівно 60% зарплати. "Народному депутату призначається пенсія в розмірі 60% суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу", - йдеться у статті закону "Про статус народного депутата", що вже втратила чинність.

Отримати пенсію, як у президента

Максимальну пенсію у 13,8 тис. може отримати за чинними правилами українець з 35-а роками стажу і зарплатою у 7,2 рази вищою за середню. На даний момент це понад 50 тис. грн. Щоправда, таких в Україні - всього лише близько 60 тис. осіб. Решта майже 12 млн осіб офіційно заробляють менше за цю суму.

Отримати пенсію в розмірі 60% від зарплати українці зможуть тільки після запуску другого рівня пенсійної системи. Так, наприклад, якщо при зарплаті у 50 тис. грн додатково відкладати по 10% на "другу пенсію", то розмір виплати може зрости на 14,6% (або на 5,8 тис. грн). Сукупна пенсія в такому випадку може скласти близько 21 тис. грн.

Як раніше писав OBOZREVATEL, пенсія українців залежить від двох чинників - стажу і розміру зарплати. Для високої пенсії необхідно мати значно більше, ніж 35 років стажу, і зарплату, яка перевищує середню по країні. Причому за новими правилами розрахунку пенсії роль стажу значно поступається ролі розміру заробітної плати. Тому за великого стажу і мінімальної зарплати можна розраховувати лише на мінімальну пенсію.

Експерт у сфері пенсійного забезпечення Галина Третьякова зазначає: один з варіантів збільшити свою пенсію - взяти участь у приватному накопичувальному фонді. Тоді при досягненні пенсійного віку можна буде отримувати відразу дві виплати. Правда, ніхто не може гарантувати, що через 20 років приватний фонд не закриється, додає старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.