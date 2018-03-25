Пенсія для заробітчан: експерт вказав на негатив для України

Економіка України потрапить у скрутне становище, якщо трудові мігранти пенсійного та передпенсійного віку будуть повертатися і отримувати тут виплати.

Про це повідомив президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник, передає УНН.

Експерт пояснив, що з кожним роком відсоток пенсіонерів збільшується, що накладає на працюючих великий вантаж.

"При існуванні солідарної пенсійної системи і не розвинених приватних пенсійних фондів, пенсія може формуватися тільки з податків, які платять працюючі українці. В Європі ця проблема вирішується таким чином - підняттям пенсійного віку і залученням молодих трудових мігрантів, які займають вільні робочі місця, створювані під час економічного зростання і балансують пенсійну систему в тому числі", - додав він.

Однак, за словами Воскобойника, для того, щоб Україна змогла залучати трудових мігрантів до себе, їй потрібно, щоб економіка стабільно росла протягом десяти і більше років.

Як повідомляв "Обозреватель", вже незабаром в Україні змінять правила розрахунку пенсій для "бідних". Торкнеться це тих, хто має великий стаж, але при цьому мало заробляв. Так, уряд пропонує перерахувати розмір їх виплат таким чином, щоб роль стажу при підрахунку кінцевої суми виявилася вищою.