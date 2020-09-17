Пенсій як у Європі очікувати не варто, – Зеленський

Українцям не варто очікувати на соціальне забезпечення європейського рівня, але деяке підвищення заплановане на наступний рік.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає "РБК-Україна". Таким чином він відреагував на закладені у держбюджеті-2021 параметри соціальних виплат.

"Соціалка. Поставлено завдання підвищення зарплат науковцям і вчителям, медикам і, на скільки це можна, пенсіонерам", – сказав він.

Як нагадав президент, з наступного року заплановані доплати пенсіонерам старше 75 років.

"Чи варто очікувати, що вона одразу (пенсія. - Ред.) буде європейського рівня? Я думаю, що очікувати цього не треба. Але наступного бюджетного року вона буде збільшена і все одно, у будь-якому випадку, за декілька років ми вийдемо на нормальний людський рівень соціалки", – сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пенсії з 2021 року будуть щорічно індексувати 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.