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4 січня • оновлено в 05:00
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Подвійні пенсії для Криму і ОРДЛО: Тука пояснив, хто має право на виплати

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Пенсіонери анексованого Криму не мають права отримувати соціальні виплати від України, оскільки з юридичної точки зору вони є громадянами Росії.

Таке роз'яснення дав в ефірі ObozTV ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

Тука прокоментував гучну заяву нардепа від "Слуги народу", голови парламентського комітету з питань соціальної політики Галини Третьякової: на її думку, жителі Криму й ОРДЛО мають право на дві пенсії – як від російських окупантів, так і від України.

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"На жаль, вкотре бачу, що "змішалися в купу коні, люди". Справа в тому, що жителі Криму й окупованого Донбасу з юридичної точки зору мають різні статуси", – звернув увагу ексчиновник.

Він нагадав, що Росія офіційно визнала жителів Криму своїми громадянами, незалежно від їх бажання.

"Тому жителі Криму, як громадяни Росії, отримують російську пенсію. Відповідно до чинного законодавства, у такому разі вони не мають права отримувати пенсію іншої держави, зокрема України. Людина може отримувати офіційну пенсію тільки від однієї держави", – пояснив Тука.

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А ось більшість жителів окупованих територій Донбасу, уточнив Тука, отримують від РФ не пенсію, а "матеріальну допомогу". Крім того, вони залишаються громадянами України.

"Тому у них є повне юридичне право отримувати пенсію з боку України", – наголосив він.

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За його словами, зараз часто плутають два поняття: виплату пенсій жителям окупованих територій і виплату пенсій на окупованих територіях.

"Якщо людина живе на окупованій території, то вона може перетнути лінію розмежування й отримати свою законну пенсію на підконтрольній Україні території. Але це стосується тільки людей, які зареєстровані як вимушено переміщені особи. Якщо людина не проходила таку реєстрацію, то на сьогодні у неї немає можливості отримувати свою пенсію", – зазначив колишній заступник міністра.

Пенсіонери Криму і ОРДЛО з юридичної точки зору мають різні статуси

Пенсіонери Криму і ОРДЛО з юридичної точки зору мають різні статуси

facebook.com/pressjfo.news

Як писав OBOZREVATEL, раніше віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що виплати українських пенсій в ОРДЛО розпочнуться тільки після деокупації цих територій.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Пенсія в Україні Анексія Криму Блокада Донбасса Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Георгій Тука Галина Третьякова
Місце
Україна
Теги
пенсії ОРДЛО Крим Новини Росії
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ДАВАЙ ПЕНСИИ ЕПТЬ
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