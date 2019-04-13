"Пекло – це Керченська протока": Кримському мосту напророкували катастрофу

На Кримський міст може чекати катастрофа, бо російські окупанти забили палі моста лише на глибину 55 метрів, а необхідно було на тисячу.

"Палі в 55 метрів – це висота 18-поверхового будинку. Палі завдовжки в 18 поверхів, як ви уявляєте взагалі можна забити? Можна знайти такий копер, який починав би бити палю з висоти 18-поверхового будинку, щоб вона йшла строго вертикально, і не було перекосів? Тому такі палі називаються буро-набивні", – повідомив кандидат геолого-мінералогічних наук, незалежний експерт Юрій Медовар у інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, для цього потрібно пробурити свердловину і залити в неї бетон.

Експерт наголосив, що Російська Федерація вже не зможе кардинально убезпечити міст.

"Міст складається з частин. Його основа – опори, а на них – полотно. Полотно можна зміцнювати, як хочеш, а ось опори... Що зараз уже можна зробити, якщо палі стоять? Ще поставити? Тоді судноплавства не буде. Адже там одна опора тріснула, але її зміцнили стяжками", – зазначив Медовар.

"Якщо будуть тріщати опори далі, значить, будуть лити бетон і стягувати її. Але в такому випадку опора буде ставати важчою і впливати на просідання, і ті палі, які розраховувалися на одну вагу, а виходить інша, стануть просідати. Тут цілий комплекс проблем. Ось є поняття "пекла". У геологічному відношенні пекло – це Керченська протока, де виліпили цей міст. Виліпити можна абсолютно все, навіть ракету з гною, але вона ж не полетить", – підсумував він.

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня нею запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта й Судак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви у районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація вибрала найневдаліше за геологічними і сейсмічними умовами місце.

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