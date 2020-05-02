Партія Порошенка ЄС зібрала 5 тисяч продуктових наборів для українців

П'ять тисяч продуктових наборів, призначених для підтримки вразливих під час епідемії груп людей, зібрали у Відкритому офісі партії "Європейська Солідарність" активісти ГО "Справа Громад", партійці, волонтери і народні депутати.

Про це повідомляє пресслужба партії. Відзначається, що загалом від початку масштабного гуманітарного проекту коштом Фонду Порошенка та великоі кількості небайдужих людей сформовані 18 тисяч наборів.

Їх розвозять по всій країні і доставляють пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, ветеранам АТО/ООС та сім’ям загиблих героїв.

"Я з великим задоволенням, як і багато наших однодумців, приходжу сюди щосуботи для того, щоб долучитися до процесу складання наших наборів. В теперішніх умовах, які склалися в країні, це дуже важлива акція. Вже тривалий час влада показує свою безпорадність, і українське суспільство залишилось сам на сам з коронавірусом. Влада заборонила людям працювати і заробляти гроші, і не запропонувала ніяких альтернативних механізмів для того, щоб їхні сім’ї змогли вижити", – пояснює Марина Порошенко.

У наборах, які отримують люди, – борошно, три види круп, згущене молоко, тушковане м’ясо, олія, печиво. Також волонтери додають упаковку жарознижувальних ліків, які рекомендовані у випадку захворювання на коронавірус.

Як відомо, після початку епідемії в українських аптеках виник дефіцит лікарських засобів. Тож аби людям не довелося шукати у критичній ситуації ліки від гарячки, вони їх отримують разом із продуктовою допомогою.

"Вже ввечері ці набори поїдуть по всій Україні. І я дуже сподіваюсь, що вони дійсно допоможуть людям, які виживають, зберегти здоров’я", – говорить Марина Порошенко.

"Кожна людина, яка сьогодні здатна долучитися до справи "Солідарності", робить це з великою насолодою. Сьогоднішній день демонструє справжній дух України – допомагати тим, хто цієї допомоги зараз потребує. А це – дуже велика кількість людей. Закінчилися гроші, допомоги потребують люди похилого віку, люди, які залишилися сам на сам із кризою. І це – не одиничні акції в Києві, Львові, Черкасах чи в Одесі, це відбувається по всій Україні. Тим, хто сьогодні нужденний, тим, хто сьогодні звернувся по допомогу, ми робимо кроки назустріч", – зазначив п’ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

У кожну коробку з допомогою також вкладають інформаційну листівку, де є вся необхідна інформація щодо епідемії, і номер гарячої лінії 0-800-501-002. На неї можна звернутися, якщо людині з підозрою на коронавірус, приміром, відмовляють у проведенні тестування. Також на гарячу лінію можуть звертатися лікарі у випадку, якщо порушуються їхні права.

"Нас жахають ці цифри, що більше 2 тисяч 200 лікарів сьогодні вже захворіли на коронавірус. Такими темпами українців не буде кому лікувати. Саме тому ми завезли 130 тисяч захисних антивірусних костюмів, найкращої і найвищої якості. Завезли для того, щоб захистити наших лікарів. Ми завезли противірусні окуляри, відновили десятки апаратів ШВЛ, завезли нові апарати рентгену для уточненої діагностики. Все це робиться для того, щоб ефективно захистити медиків", – наголошує Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 травня друга партія – 42,5 тисячі захисних костюмів для медичних працівників – прибула з Сеула до Києва. Костюми, куплені Фондом Порошенка та компанією РОШЕН, безкоштовно передаються у лікарні по всій Україні.

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