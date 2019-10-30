"Парасолька в $40 мільярдів": Гонтарева розповіла про причини успіху команди Зеленського

Дії команди президента України Володимира Зеленського не є причиною гарного стану економіки країни.

Про це заявила ека-глава Національного банку (НБУ) Валерія Гонтарєва виданню НВ. За її словами, саме вона почала реформи в 2014 році.

Володимир Зеленський і Валерія Гонтарєва

"У нас економіка перебуває в дуже хорошому стані. Співвідношення державного боргу до ВВП, яке зараз мінімальне; співвідношення наших резервів і покриття цими резервами критичного імпорту максимальне. Курс у нас стабільний, свою ключову ставку Нацбанк знижує постійно. Я вважаю, що у нас прекрасні макропоказники", – підкреслила Гонтарєва.

За її словами, стан економіки України "поки не пов'язаний з так званою ЗеКомандою". Причини ексголова регулятора бачить в діях уряду експрезидента України Петра Порошенка.

"Пов'язано з тими реформами, які були зроблені для макрофінансової стабільності в країні; з усім, що зробило Міністерство фінансів в бюджетній сфері, і з усім, що зробив Центральний банк в розчищенні банківської системи, в запуску нової монетарної політики, інфляційного таргетування і в тому, що у нас плаваючий валютний курс", – зазначила ексглава НБУ.

Гонтарева підкреслила, що на стан економіки вплинули реформи, які вона почала проводити в НБУ.

"Я прийшла в Нацбанк в червні 2014 року, і ми відразу почали проводити наші реформи. Нашою першою реформою було забезпечення макрофінансової стабільності. Зрозуміло, що без Міністерства фінансів, без реструктуризації боргів, яку зробила Наталя Яресько, це було б просто неможливо", – стверджує ексчиновниця.

Вона також зазначила ключову роль "західних партнерів", в числі яких назвала Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, а також Європейський союз.

"Найбільшу підтримку нам завжди надавав МВФ, але у нас також була величезна підтримка від Світового банку, від ЄБРР, від ЄС, і навіть прямі фінансові гарантії американського уряду були. Тобто це така "парасолька" в $ 40 мільярдів, яку повісили над Україною", – додала Гонтарєва.

Раніше OBOZREVATEL розповів, як гумористи студії "Квартал 95" в новому випуску "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку Валерії Гонтаревої, викликавши бурхливу реакцію в мережі.

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