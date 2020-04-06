Падіння ринку нафти змусило Трампа піти на крайні заходи

Президент США Дональд Трамп пообіцяв ввести "дуже істотне" мито на нафту, якщо ціни залишаться на нинішньому рівні.

"Якщо вони (Росія і Саудівська Аравія) не домовляться, я введу мита, дуже істотні мита. Тому що ми зараз незалежні. У нас є своя нафта", - сказав він журналістам, зазначивши, що США не хочуть купувати іноземну нафту, передає РІА "Новости".

Дональд Трамп zik.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), куди входить 13 держав, і її партнерів (разом – ОПЕК +) по скороченню видобутку нафти припинила своє дію 1 квітня.

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про завершення нафтової війни між Росією і Саудівською Аравією.

При цьому в той же час прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що консультацій глав Росії і Саудівської Аравії з питання цін на нафту найближчим часом не планується. За його словами, зараз не йдеться про нову угоду замість ОПЕК + для стабілізації на ринку нафти.

Також стало відомо, що зустріч країн ОПЕК про можливе скорочення видобутку нафти і припинення цінової війни між Саудівською Аравією і Росією перенесли з 6 квітня на 9 квітня 2020 року.

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