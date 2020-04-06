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6 квітня • оновлено в 11:32
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Падіння ринку нафти змусило Трампа піти на крайні заходи

2.1т
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Президент США Дональд Трамп пообіцяв ввести "дуже істотне" мито на нафту, якщо ціни залишаться на нинішньому рівні.

"Якщо вони (Росія і Саудівська Аравія) не домовляться, я введу мита, дуже істотні мита. Тому що ми зараз незалежні. У нас є своя нафта", - сказав він журналістам, зазначивши, що США не хочуть купувати іноземну нафту, передає РІА "Новости".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

zik.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), куди входить 13 держав, і її партнерів (разом – ОПЕК +) по скороченню видобутку нафти припинила своє дію 1 квітня.

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про завершення нафтової війни між Росією і Саудівською Аравією.

При цьому в той же час прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що консультацій глав Росії і Саудівської Аравії з питання цін на нафту найближчим часом не планується. За його словами, зараз не йдеться про нову угоду замість ОПЕК + для стабілізації на ринку нафти.

Також стало відомо, що зустріч країн ОПЕК про можливе скорочення видобутку нафти і припинення цінової війни між Саудівською Аравією і Росією перенесли з 6 квітня на 9 квітня 2020 року.

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Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
нафта
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Semenov Igor
Semenov Igor
Это хорошо, когда та или иная страна энергетически независима от других стран.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Ну, что лапти ухлопали американских сланцевиков? Это же какими надо быть ослами? Впрочем совок 2.0..
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Кретинский Игорь, а что не ухлопали? Это еще только месяц прошел, а сланцевики понеслись банкротиться и Трамп признал, что в США стоит вопрос о потере всей отрасли сланцевой нефти.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кризский Игорь, Котировки рапса и улиток не интересуют?
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