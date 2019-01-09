Падіння біткоїну не уникнути: прогноз аналітиків

Курс біткоїну в другій половині 2019 року може стабілізуватися, однак до цього моменту падіння не уникнути.

Про це йдеться в публікації Stock Markets Group. Курс біткоїна почав новий тиждень зростанням, і незважаючи на триваючі свята зробив прорив на 5%. Так, ціна біткоїну впевнено подолала позначку в $ 4000 і намагається закріпитися трохи вище.

На біткоїн очікує ще більше зниження в рамках глобального тренду. У перші два квартали 2019 року криптовалюта продовжить падати, а недавній короткострокове зростання тільки попереджає інвесторів про те, що чергова фаза ведмежого ринку ще попереду. Експерти попереджають, що якщо ринок почне зростання, поряд з високою волатильністю як в останні півроку, падіння курсу багатьох криптовалют неминуче.

курс біткоїну Pixabay

"Швидкий розвиток ринку може змінити ситуацію в тому випадку, якщо біткоїн і інші активи почнуть ширше використовуватися, або будуть інтегровані в світову фінансову систему", – йдеться в матеріалі.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (період світової фінансової кризи)

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер впевнений, що курс біткоїну досягне $ 250 тис. до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.