Отримав менше за підлеглих: озвучена зарплата Зеленського за 2019 рік

Заробітна плата президента Володимира Зеленського за 2019 рік склала 208 727 гривень.

"За період з 20 травня (дня інавгурації) до 31 грудня 2019 року загальна сума нарахованої заробітної плати президента України становить 208 727 гривень", – йдеться у відповіді Державного управління справами на запит "Українських новин".

З цієї суми було виплачено 40 702 гривні податків і зборів. У такий спосіб за час роботи президентом у 2019 році Зеленський отримав 168 025 гривень зарплати.

З червня йому щомісяця нараховували фіксовану суму – 28 000 гривень, яка складалася тільки з посадового окладу та не включала надбавок і премій.

Після виплати податків та зборів глава держави мав щомісяця 22 540 гривень за свою роботу.

Водночас Зеленському не нараховувалася "тринадцята зарплата" за підсумками року.

Заробітна плата президента Володимира Зеленського за 2019 рік склала 208 727 гривень "Українські новини"

Заробітна плата президента Володимира Зеленського за 2019 рік склала 208 727 гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов нещодавно знову поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.

Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.

Зокрема рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Водночас перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисяч гривень.

Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду, не нижчу за середню медіану ринку.

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