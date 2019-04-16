Отримав $2 млрд: у фінансуванні Трампа сплив російський слід

Демократи Палати представників США видали повістки Deutsche Bank і декільком іншим банкам, запитавши інформацію про фінанси американського президента Дональда Трампа, а також про угоди між фінансовими установами та Росією.

Повістки з комітетів з розвідки і фінансових послуг Палати представників надійшли в Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase і Bank of America, передає "Інтерфакс".

Представник Deutsche Bank Керрі Макхью зазначила, що її компанія веде продуктивний діалог з комітетами.

"Ми як і раніше прихильні наданню відповідної інформації всім санкціонованим розслідуваням у відповідності з нашими юридичними зобов'язаннями", – повідомила вона.

За даними джерел, повістка в Deutsche Bank готувалася кілька місяців, і слідчі Конгресу обговорювали конкретні вимоги з юристами фінустанови. Deutsche Bank наполягав на тому, щоб сфера дії порядку була звужена – це має полегшити і прискорити надання банком необхідних документів.

Зокрема, вони запитують записи, пов'язані зі справами, які банки вели зі списком підозрюваних у відмиванні грошей з Росії та інших країн Східної Європи.

Комітети спільно розслідують відносини Deutsche Bank з Трампом. За кілька років банк видав американському президенту кредитів на суму близько 2 млрд доларів, при тому, що за ним на час вступу на посаду значилося понад 300 млн доларів непогашених кредитів.

Крім того, найбільший банк Німеччини звинувачують у відмиванні коштів російських клієнтів.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоюрідного брата президента Росії Володимира Путіна, Ігоря Путіна, підозрюють у відмиванні коштів через естонську філію Danske Bank.

Передбачається, що Ігор Путін відмивав гроші, використовуючи фірму Lantana Trade, яка у 2013 році повідомила реєстру компаній у Великобританії про нібито зовсім невеликий оборот, хоча насправді через її рахунки проходили величезні суми. У тому ж році Danske Bank закрив рахунки Lantana і ще 20 фірм, із якими вона обмінювалася великими сумами.

У 2015 році Deutsche Bank проводив перевірку підозрілих транзакцій об'ємом 4 млрд доларів, які були проведені російськими клієнтами банку. Кошти на рахунках, які потрапили під розслідування, належали людям із близького оточення Путіна — його партнерам і друзям Аркадію і Борису Ротенбергам.

Попередні підсумки внутрішнього розслідування Deutsche Bank показали, що в період із 2007 по 2015 роки німецький банк у цілому обробив приблизно 150 млрд доларів від загальної кількості підозрілих транзакцій, пов'язаних із Danske Bank.

Влада Данії, Естонії, Великобританії також проводять власні розслідування щодо Danske Bank. Франція розглядає можливість повторного розслідування справи про відмивання грошей через данський банк.

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