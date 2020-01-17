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17 січня • оновлено в 11:37
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Від 100 до 315 тисяч гривень: з'явився рейтинг "космічних" зарплат і премій міністрів та прем'єра

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Український уряд у грудні 2019 року виписав міністрам та їхнім заступникам "космічні" надбавки. Зокрема понад 40 чиновників у Кабінеті міністрів отримали до 315 000 грн "новорічних премій".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук за грудень отримав 76 190 грн. З них посадовий оклад – 20 000 грн, надбавка за інтенсивність праці – 20 000 грн, премія – 20 000 грн, премія за листопад – 16 190 грн. Про це повідомляють "Українські новини".

Водночас міністерка освіти і науки Ганна Новосад за аналогічний період заробила 138 412 грн. З них посадовий оклад Новосад – 12 190 грн, надбавка за вислугу років – 1 829 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 1 829 грн, надбавка за інтенсивність праці – 12 190 грн, премія за жовтень – 32 000 грн, премія за листопад – 32 000 грн, премія за грудень – 32 000 грн, на відрядження – 7 869 грн, відпускні – 5 925 грн, індексація – 580 грн.

43 чиновники у Кабміні отримали у грудні зарплату від 100 до 315 тис. грн

43 чиновники у Кабміні отримали у грудні зарплату від 100 до 315 тис. грн

Зарплата першого заступника міністра Юрія Полюховича склала 53 074 грн, заступників міністра Єгора Стадного – 52 896 грн, Любомири Мандзій – 58 755 грн, Петра Коржівського – 76 243 грн, Максима Ярмистого – 56 560 грн, Світлани Даниленко – 58 861 грн і держсекретаря Павла Полянського – 80 225 грн.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський за останній місяць 2019 року отримав 112 905 грн. З них посадовий оклад – 15 238 грн, премія за листопад – 80 000 грн, відпускні – 17 667 грн.

Зарплата першого заступника міністра Анатолія Максимчука склала 248 021 грн, заступників Олексія Сівіріна – 215 017 грн, Володимира Шуміліна – 204 526 грн, Ірини Подоляк – 240 478 грн, держсекретаря Артема Біденка – 42 320 грн.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій за грудень отримав 44 038 грн, з них посадовий оклад склав 11 428 грн, надбавка за вислугу років – 1 714 грн, надбавка як експерту з питань таємниць – 2 286 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 1 814 грн, на відрядження – 6 923 грн, надбавка за інтенсивність праці – 11 428 грн, премія за жовтень 2019 року – 8 000 грн, індексація – 543 грн.

Зарплата першого заступника міністра інфраструктури Дмитро Абрамовича становила 97 061 грн, заступників Наталії Форсюк – 102 200 грн, Олега Ющенка – 79 391 грн, Олександри Клітіної – 13 022 грн, держсекретаря Андрія Галущака – 236 863 грн.

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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов за грудень заробив 222 592 грн. З яких посадовий оклад становив 12 952 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 2 591 грн, надбавка за інтенсивність праці – 12 953 грн, премія за листопад – 78 161 грн, премія за грудень – 71 094 грн, відпускні, відрядні – 44 222 грн, індексація – 619 грн.

Зарплата першого заступника міністра Павла Кухти склала 288 772 грн, заступників Тараса Висоцького – 267 108 грн, Світлани Панаіотіді – 278 180 грн, Дмитра Романовича – 282 581 грн, заступника – торгового представника Тараса Качки – 199 151 грн, Сергія Ніколайчука – 315 018 грн, Юлії Свириденко – 280 942 грн, виконувача обов'язків держсекретаря Олександра Черниха – 172 468 грн.

Міністр юстиції Денис Малюська у грудні отримав 226 361 грн, з них посадовий оклад – 16 000 грн, надбавка за інтенсивність праці – 16 000 грн, надбавка як експерту з питань таємниць – 3 200 грн, індексація – 761 грн, премія за жовтень – 56 000 грн, премія за листопад – 67 200 грн, премія за грудень – 67 200 грн.

Зарплата першого заступника міністра Євгена Горовця склала 153 011 грн, заступників Олександра Банчука – 139 344 грн, Віталія Василика – 90 058 грн, Андрія Гайченка – 127 428 грн, Валерії Коломієць – 134 861 грн, Івана Ліщини – 144 625 грн та Ольги Онищук – 138 845 грн.

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Уп'ятеро більша за зарплату: міністр оборони Загороднюк потішив себе великою премією

Міністр оборони Андрій Загороднюк за грудень отримав 97 191 грн, з яких 15 238 грн – посадовий оклад, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 3 047 грн, надбавка як експерту з питань таємниць – 3 047 грн, середній заробіток за час відрядження – 1 076 грн, премія – 74 057 грн, індексація – 725 грн.

Зарплата першого заступника міністра Івана Руснака виплачена у розмірі 148 186 грн, заступників Анатолія Петренка – 137 357 грн, Олексія Марценюка – 120 633 грн, Аліни Фролової – 122 284 грн, Олександра Поліщука – 129 220 грн і ексдержсекретаря Олександра Дубляна за 17 днів – 214 504 грн.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська у грудні заробила 216 783 грн. З них посадовий оклад – 15 238 грн, надбавка за вислугу років – 3 657 грн, надбавка за роботу з секретними документами – 3 048 грн, надбавка за інтенсивність праці – 15 238 грн, відпускні – 1 527 грн, премія за жовтень 2019 року – 26 182 грн, премія за листопад 2019 року – 25 905 грн, премія за грудень 2019 року – 30 476 грн, допомога на оздоровлення – 47 394 грн, допомога на вирішення соціально-побутових проблем – 47 394 грн, індексація – 725 грн.

Зарплата заступника міністра Наталії Ненюченко склала 131 487 грн, заступників Олега Коваля – 168 144 грн, Віталія Музиченка – 65 441 грн, зарплата заступника міністра соцполітики з євроінтеграції Сергія Ніжинського склала 166 842 грн і держсекретаря Олени Богачової з 10 по 31 грудня – 60 366 грн.

Міністерка з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда за грудень заробила 158 771 грн. З них посадовий оклад – 16 000 грн, надбавка за вислугу років – 6 720 грн, надбавка за інтенсивність праці – 8 000 грн, відпускні за грудень – 724 грн, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем – 23 282 грн, допомога на оздоровлення – 23 282 грн, премія за грудень – 80 000 грн, індексація – 763 грн.

Зарплата першого заступника міністра Антона Колумбета склала 190 288 грн, заступників Олександра Терещенка – 204 982 грн, Олексія Ільяшенка – 108 563 грн, Руслана Калініна – 54 990 грн і держсекретарки Людмили Дараган – 150 987 грн.

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Мінкульт отримав мільйонні премії на Новий рік: у Гончарука назвали причину

Заробітна плата міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, який відмовився від надбавок і премій, склала 17 544 грн, з яких посадовий оклад – 15 229 грн і відпускні – 2 315 грн.

Міністр цифровий трансформації Михайло Федорів за грудень отримав 84 887 грн, з них посадовий оклад склав 15 381 грн, надбавка за інтенсивність праці – 15 381 грн, премія – 34 000 грн, премія за листопад – 15 381 грн, відрядні – 4 744 грн.

Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба за грудень заробив 86 774 грн. З них посадовий оклад становив 6 369 грн, надбавка за вислугу років – 2 102 грн, надбавка за інтенсивність праці – 6 369 грн, премія – 15 976 грн, премія за листопад – 12 143 грн та витрати на відрядження – 43 815 грн.

Заробітна плата міністра закордонних справ Вадима Пристайка склала 233 892 грн. З вищезазначених коштів заробітна плата склала 122 044 грн: посадовий оклад – 3 048 грн, надбавка за вислугу років – 1 524 грн, надбавка за доступ до державної таємниці – 609 грн, надбавка як експерту з питань таємниць – 609 грн, надбавка за інтенсивність праці – 3 048 грн, зарплата за дні короткострокових відряджень – 31 213 грн, премія за жовтень 2019 року – 18 909 грн, премія за листопад 2019 року – 42 667 грн, премія за грудень – 12 190 грн, відпускні – 8 227 грн.

Також в грудні Пристайку була виплачена матеріальна допомога на оздоровлення в сумі 55 924 грн і допомога на вирішення соціально-побутових проблем – 55 924 грн.

Зарплата заступників міністра за грудень склала Сергія Кислиці – 88 460 грн, Василя Боднара – 95 855 грн, Єгора Божка – 85 345 грн і держсекретаря Андрія Зайця – 128 034 грн, ексзаступниці міністра Олени Зеркаль – 45 572 грн.

Заробітна плата міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької склала 94 988 грн, з яких посадовий оклад за 17 робочих днів – 11 429 грн, надбавка за вислугу років (17 робочих днів) – 1 714 грн, надбавка за роботу з таємними документами – 1 714 грн, надбавка як експерту з питань таємниць – 2 286 грн, надбавка за інтенсивність праці – 11 429 грн, на відрядження (4 дні) – 5 697 грн, премія за жовтень – грудня – 60 719 грн.

Зарплата першого заступника міністра Андрія Семиволоса склала 98 959 грн, заступників Младени Качурец – 27 157 грн, Олени Симоненко – 51 394 грн, Дмитра Коваля – 60 000 грн.

43 чиновники у Кабміні отримали у грудні зарплату від 100 до 315 тис. грн

43 чиновники у Кабміні отримали у грудні зарплату від 100 до 315 тис. грн

Facebook Денис Іванеско

43 чиновники у Кабміні отримали у грудні зарплату від 100 до 315 тис. грн

43 чиновники у Кабміні отримали у грудні зарплату від 100 до 315 тис. грн

Facebook Денис Іванеско

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов нещодавно знову поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

  • Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".

  • Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

  • У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.

  • Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.

  • Зокрема рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. При цьому перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисячі гривень.

  • Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду, не нижчу за середню медіану ринку.

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Автор
Віктор Калиненко
Особи
Олексій Гончарук Вадим Пристайко Ганна Новосад Володимир Бородянський Владислав Криклій Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
так вот,сума на оздоровление заинтересовала 55 924 грн,исходя из чего такая сумма?тоесть это должно регламентироваться колдоговором,или законом?так же и все остальные доплаты,должно быть все закреплено законодательно.
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Mega Death
Mega Death
Еще пять лет назад( в долларовом эквиваленте) это были зарплаты менеджеров среднего звена в Киеве
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