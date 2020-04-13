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13 квітня • оновлено в 22:18
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ОПЕК+ прагне скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів – Трамп

2.1т
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Країни ОПЕК+ прагнуть скоротити видобуток нафти на 20, а не на 10 мільйонів барелів на добу.

Про це у Twitter написав президент США Дональд Трамп. Він уточнив, що, якщо це станеться, то після пандемії коронавірусу енергетична промисловість знову стане сильною.

"Кількість, яку ОПЕК+ прагне скоротити, – 20 млн барелів на добу, а не 10 млн. Якщо це станеться, і світ повернеться до звичайних справ після лиха з COVID-19, енергетична промисловість знову стане сильною, і це станеться швидше, ніж очікується", – зазначив глава держави.

Трамп також подякував усім, хто працював над цією угодою, особливо Саудівській Аравії та Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
Організація експортерів нафти (ОПЕК)
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Этого дурачка и его твиты серьёзно никто не воспринимает. Нефть уже не будет дорогой никогда)
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Сегодня нефть по 35 дол. Путину это не критично! Но сланцевики сша ниже 40 не окупают затраты! И поэтому, акции Occidental Petroleum в понедельник рухнули более чем на 43%, бумаги Apache – почти на 40%, Devon Energy потеряла более 30%. Такие американские гиганты как ConocoPhilips, Baker Hughes, Chevron, ExxonMobil и потеряли, соответственно, 30%, 15%, 10,6% и 8,9%.Следом начали падать акции банков, хотя здесь снижение было не столь существенное. В лидерах падения оказались JP Morgan и Bank of America, акции которых потеряли около 12%. Другие крупные банки потеряли от 5,5% до 11,2%. Что это, если не победа Путина и саудитов? США ВЫНУЖДЕНЫ снизить добычу сланцевой нефти. на 2-3 млн.
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