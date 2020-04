Країни ОПЕК+ прагнуть скоротити видобуток нафти на 20, а не на 10 мільйонів барелів на добу.

Про це у Twitter написав президент США Дональд Трамп. Він уточнив, що, якщо це станеться, то після пандемії коронавірусу енергетична промисловість знову стане сильною.

"Кількість, яку ОПЕК+ прагне скоротити, – 20 млн барелів на добу, а не 10 млн. Якщо це станеться, і світ повернеться до звичайних справ після лиха з COVID-19, енергетична промисловість знову стане сильною, і це станеться швидше, ніж очікується", – зазначив глава держави.

Трамп також подякував усім, хто працював над цією угодою, особливо Саудівській Аравії та Росії.

Having been involved in the negotiations, to put it mildly, the number that OPEC + is looking to cut is 20 Million Barrels a day, not the 10 Million that is generally being reported. If anything near this happens, and the World gets back to business from the Covid 19 .....