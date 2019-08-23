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Окупанти розповіли про прорив із Кримським мостом

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Міністр транспорту Російської Федерації Євген Дітріх заявив, що рух поїздів на Кримському мосту буде запущено до кінця цього року.

За даними "Кримської залізниці", сполучення має стартувати 9-10 грудня, а продаж квитків – у жовтні, повідомляє ТАСС.

Водночас так званий голова Криму Сергій Аксьонов зазначав, що темпи робіт на залізничній частині мосту дозволяють розраховувати на запуск поїздів раніше визначеного терміну.

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"Все йде за графіком. Залізничну транспортну систему Криму і Севастополя замикати з іншою частиною Росії планували в кінці цього року – це буде зроблено", – запевнив Дітріх.

За його словами, поки складно сказати, хто буде оператором залізничних перевезень через міст.

Рух поїздів на Кримському мосту буде запущено до кінця цього року

Рух поїздів на Кримському мосту буде запущено до кінця цього року

"Кримський міст"

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці поїзди відкриється у вересні й проводитиметься у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта і Судак.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Кримський міст
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Питон Каа
Питон Каа
Не верьте, скакуасы, Медовар не одобрил, а значит не будет никакого ж/д сообщения. Однозначно.
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Мосин Клим
Мосин Клим
ну и как теперь после пуска ЖД сообщения оправдывать заоблачные крымские цены？Раньше была отмазка 'вот запустим мост' потом 'вот запустим ЖД')) теперь чее будем запускать？Хотя для терпил я думаю еще какую то лабуду придумают.))
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Да собственно сам железнодорожный мост уже готов. Доделывают подъездные пути к нему в Керчи
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