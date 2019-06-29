"Одна зламалася - і мосту нема": будівельник Кримського мосту визнав кричущу вразливість

Власник компанії-генпідрядника будівництва Кримського мосту Аркадій Ротенберг визнав наявність критичної вразливості в конструкції споруди.

Про це він заявив в інтерв'ю Russia Today. Бізнесмен також зізнався, що він не архітектор і не має будівельної освіти, тому через наслідки від провалу проекту він не спав ночами.

"Ви правильно сказали, я не архітектор і без будівельної освіти. Але те, що може бути, якщо ми не побудуємо, я розумів. Я, чесно кажучи, ночами погано спав...", - сказав він.

Ротенберг також вперше розповів про кричущу вразливість мосту.

"Я, чесно кажучи, про це ніколи не говорив. Особливо коли ми завозили ці арки - це, звичайно, була унікальна операція. Мав бути такий механізм, в якому б працювали всі шестерні одночасно. Якась із загальних зламалася - і все, моста немає. Таких грандіозних проектів у нас, звичайно, не було", - заявив бізнесмен.

Він також висловився про те, чому саме йому президент Росії Володимир Путін доручив будівництво Кримського мосту.

"Вибір був невеликий, охочих не дуже було багато, якщо чесно. Хтось боявся, хтось розумів, що вони зможуть це не зробити, не збудувати... У багатьох були в Україні родичі. Я зважив усі наші можливості і сказав : "Якщо довірите нам, ми можемо взятися", - зізнався олігарх.

Кримський міст News.ru

Вартість контракту на будівництво Кримського мосту становить 222,5 мільярда рублів, а з урахуванням витрат замовника – майже 228 млрд рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

В "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

14 червня в анексованому Криму окупанти здійснили стикування рейок залізничних колій на арці Керченського мосту.

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